Jullie selectie voor het WK in Zürich: met Lennert Van Eetvelt en Ilan Van Wilder

Er bestaat uiteraard geen twijfel over wie de kopman is in Zwitserland: Remco Evenepoel ontbreekt in geen enkele selectie.

Tiesj Benoot is een vaste waarde, over Tim Wellens wordt ook geen seconde geaarzeld.

In afwezigheid van Wout van Aert kan Maxim Van Gils aantreden als bliksemafleider.

Jasper Stuyven en Victor Campenaerts kunnen zich als wegkapitein mee wegcijferen.

De laatste tickets delen jullie uit aan 2 debutanten: Lennert Van Eetvelt en Ilan Van Wilder.

Wie zouden op basis van het stemgedrag de eerste reserves zijn? Dat zijn Laurens De Plus, Quinten Hermans, Mauri Vansevenant en Dylan Teuns.