Een afgezonderde Belgische Deadline Day: "Er is geen reden om daar aan te morrelen"

vr 6 september 2024 16:00

Tegenwoordig krijg je 2 keer Deadline Day voor de prijs van 1. Vorige vrijdag werd in de meeste en vooral grootste Europese competities een punt gezet achter de transferperiode, in ons land valt het doek pas om middernacht. Zoals altijd zijn er voor- en nadelen verbonden aan het systeem. Sporza Daily ging op zoek naar die plus- en minpunten.

De overgang van 31 augustus naar 1 september: voor spelers, clubs en supporters is het een traditionele afsluiter van de transferperiode met de nodige zaakjes die op de valreep nog worden geregeld. Er wordt door de jaarkalender soms eens geschoven met die datum, maar in ons land pakken we het al enkele jaren anders aan. De Belgische clubs krijgen verlengingen - dit jaar tot vandaag 6 september - om toch nog enkele deals te regelen. "Elk jaar bepalen we zelf die deadline", legt Lorin Parys, CEO van de Pro League, uit in Sporza Daily. "We sluiten later af dan de grote competities omdat er bij ons meer komt kijken bij een transfer dan bij andere landen." Parys raakt zo meteen de eerste beweegreden aan. "Als enige voetbaltak in Europa zijn we onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. Dat betekent dat er veel meer verplichtingen doorlopen moeten worden voor je een transfer kan afronden."

We sluiten later af dan de grote competities omdat er bij ons meer komt kijken bij een transfer dan bij andere landen. Lorin Parys, CEO van de Pro League

De papiermolen neemt meer tijd in beslag. "Het vraagt meer tijd en het zou jammer zijn dat je daardoor een transfer misloopt. We gaan bij elke transfer na wie de tegenpartij is en hoe de transactie in elkaar zit." "Die vragen moeten beantwoord en gedocumenteerd worden. Zo krijg je geen toestanden zoals voor Operatie Propere Handen." Het schandaal in ons voetbal heeft de transferperiode, tot dan zowat de wildwest, strikter gereguleerd. "Onze clubs moeten tijdens die transferdagen tot het gaatje gaan en hebben heel veel werk om alles in orde te brengen."

Lorin Parys.

Saudische grillen

Het wetboek is een deel van de verklaring voor onze geïsoleerde Deadline Day, maar er is ook een tweede facet. Belgische clubs die op de valreep nog spelers verliezen, krijgen nog een extra week om dat gat in te vullen. Een concurrentievoordeel, met andere woorden. "Je kan zo nog inspelen op wat er in de andere markten gebeurt. In grote competities kan je dan nog iemand halen als er onverwacht nog een speler uit je team is geplukt." Voor Gunter Thiebaut is het hinken op twee gedachten. Hij regelde deze zomer de transfers van onder meer Thomas Foket, Benito Raman en Tessa Wullaert. "De andere datum maakt de periode nog langer en stressvoller voor iedereen." "Ik heb er begrip voor, want alle papieren moeten in orde zijn en clubs hebben tijd nodig. Belgische clubs kunnen zo ook nog koopjes doen, maar net daardoor wachten clubs soms ook langer." "Als makelaar is het positief dat je nog meer tijd hebt om zaakjes te doen, maar als voetballiefhebber en ex-speler vind ik het niet goed. Dan ben ik voorstander om alles op dezelfde dag af te ronden."

Een kakofonie? Ja, en voor mij mag er meer duidelijkheid over zijn. Bij één lijn weet iedereen waar hij staat en dan hoef je niet te speculeren. makelaar Gunter Thiebaut

Alleen is de vraag: wanneer zetten we er dan een punt achter? "Dat maakt ons niet zoveel uit, want wij passen ons aan. We aanvaarden het systeem, maar elk land beslist nu zelf en je ziet dat er niet aan één zeel wordt getrokken." Nu is er sprake van een kakofonie. "Klopt, en daar mag meer duidelijkheid over zijn. Bij één lijn weet iedereen waar hij staat en dan hoef je niet te speculeren." "Nu reken je erop dat je nog spelers kan wegdoen, maar in Saudi-Arabië zouden ze nu plots beslist hebben om de mercato een maand vroeger te sluiten dan aangekondigd. Dat toont aan hoe gek het is."

Gunter Thiebaut regelde, ruim voor Deadline Day, mee de transfer van Tessa Wullaert naar Inter.

Geen discussie bij de Pro League

Bij de Pro League zien ze niet echt graten in die versnippering. "Er is een heel groot debat aan de gang bij de 5 grootste Europese competities (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk)." "Sommige landen willen de periode afronden voor ze aan hun competitie beginnen. Italië is voorstander, Spanje ligt dwars. Ze geraken het dus niet eens." Ook in België wordt die suggestie geregeld opgeworpen. Onze competitie begon dit jaar eind juli, de transfermarkt sluit pas vanavond. Moeten we die twee tijdstippen dan niet gelijktrekken? "Neen, want dat zou ons een nadeel opleveren waarop we niet meer kunnen inspelen." "Wij kijken veel kritischer naar transfers. Als dat een verplichting is, heb je meer tijd nodig. Het hoeft niet te veranderen voor ons. Het is geen onderwerp van discussie. Er is geen reden om daar aan te morrelen."

Anderlecht trok Leander Dendoncker aan terwijl de competitie al 6 speelrondes oud is.

Zaaien naar de zak