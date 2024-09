José De Cauwer verzacht het leed van Wout van Aert: "Hij kan zijn tijd nemen nu"

Dinsdag moest Wout van Aert de Ronde van Spanje verlaten na een knal tegen een rots. Vandaag maakte zijn ploeg bekend dat hij dit seizoen niet mee in actie zou komen. De diepe wond in zijn rechterknie laat dat niet toe.

"Geen puntentrui, geen bergklassement, geen nieuwe ritzege, geen EK, geen WK en geen WK gravel. Dat is een dure rekening", vindt Renaat Schotte.

"Dat is jammer", pikt zijn cabinekompaan José de Cauwer in. "Hij was net aan het opbouwen naar zijn absolute hoogvorm. In de Vuelta zagen we bijna de Van Aert van enkele jaren geleden in de Ronde van Frankrijk."