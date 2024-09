Na knaldebuut veranderde leven van Samuel Mbangula in Turijn: "Geloofde stiekem zelfs in selectie bij Duivels"

De afgelopen weken gaat het hard voor Samuel Mbangula. De wereld leerde de jonge Belg zijn naam kennen na een straf debuut bij Juventus, inclusief goal en assist. Sindsdien is het leven van de 20-jarige winger, die stappen zette bij Club Brugge en Anderlecht, veranderd in Turijn. "Al zal dat niets veranderen aan wie ik ben", verzekert Mbangula.

"Ik heb niet meer hetzelfde leven als voorheen. Dat is ook volkomen logisch. Maar of het mij gaat veranderen? Neen, ik blijf dezelfde dingen doen als voorheen."

Want het valt nauwelijks te ontwijken: heel wat voetbalogen zijn voortaan gericht op de ruwe diamant van Juventus . Extra aandacht die hij in Turijn ook voelt.

De 20-jarige Belg pronkte de afgelopen weken op de covers van elke Italiaanse sportkrant na zijn knaldebuut én de bevestiging. "Daar heb ik van gehoord, ja", lacht hij lichtjes. "Maar ik houd me er niet te veel mee bezig."

Met een gewijzigde status arriveert Samuel Mbangula in Tubeke. Met de beloften neemt hij het 10 september op tegen Kazachstan in de EK-kwalificatie.

Al neemt het niet weg dat Mbangula nog steeds durft te dromen. Van de Champions League met Juve, maar ook van de Rode Duivels.

"Ik hoopte stiekem op een selectie", geeft de winger eerlijk toe. "Als je een poos overal je eigen naam hoort vallen, begin je het te geloven dat het kan. Maar dan halen de realiteit en logica je in. Er zijn spelers met grotere verdiensten, natuurlijk."

Een doordacht antwoord. Net zoals elke stap in zijn carrière goed afgewogen wordt. Van Club Brugge "waar ik veel mensen leerde kennen die me gevormd hebben tot de persoon die ik nu ben", tot het moeilijke jaar bij Anderlecht toen de coronapandemie de plak zwaaide.

"Daar beschouwden ze me als een talent en leerde ik vooral veel bij de U17 van de nationale ploeg", deelt Mbangula. "Daarna besloot ik om uit België te vertrekken als jonge kerel, omdat ik overtuigd was dat het de enige juiste beslissing was."

Wat blijkt? Na een jaar trappelen bij de jeugd van de Oude Dame zien we de ontbolstering van Mbangula. Geef hem nu maar eens ongelijk.