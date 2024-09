90 minutes over Galatasaray-kleedkamer en Victor Osimhen: "Het is fijn dat je dit nog kan losmaken"

In de grootste Europese competities is de transferperiode afgerond, in enkele landen kunnen er wel nog deals afgesloten worden. Zo bevrijdde Galatasaray Napoli van het betonblok Victor Osimhen. Een opmerkelijke deal, maar wel eentje die vonken en vuur kan opleveren, zo begon 90 minutes toch al een beetje te likkebaarden.

De Nigeriaanse topaanvaller zal op huurbasis aan de slag gaan in Turkije, waar de transferperiode nog niet is afgelopen. Gelegenheidsgast Denis Odoi schrok zich alvast een hoedje in 90 minutes toen hij de deal vernam.

Victor Osimhen en Napoli zijn dan toch van elkaar verlost. Hun sprookjeshuwelijk is uitgedraaid in een vechtscheiding en met Galatasaray is er een nieuwe partner aan boord gekomen.

Zonder onverwachte plotwending voetbalt Osimhen dus bij Galatasaray, al neemt iedereen aan dat het slechts om een uitleenbeurt van een half jaartje zal gaan.

Klopt in januari een topteam met de nodige centen aan, dan wordt een clausule geactiveerd en kan de doelpuntenmachine opstappen.

"Mauro Icardi is geblesseerd", probeerde Filip Joos de Turkse zet mee te kaderen. "Hij is minstens een maand out. Daar redeneren ze: als we 2 keer niet scoren in anderhalve maand, dan worden we geen kampioen."

"Maar stel dat het slechts een maand is, dan wil ik het wel zien. Dat wordt tof: in die kleedkamer wil ik Dries Mertens zijn."

Onze podcastgasten beseffen dat Michy Batshuayi mee het kind van de rekening zal zijn, maar keken toch ook met blijdschap naar het warme onthaal maandagnacht in Turkije.

"Een Turkse vriend in België stuurde naar mij: "Is dit echt?" Hij kon het niet geloven. Als je dat kunt losmaken, is dat wel fijn", aldus Joos.

"Dat is met Romelu Lukaku in Napoli ook. In Engeland zou dat niet meer gebeurd zijn."