VIDEO: Victor Osimhen wordt als volksheld onthaald door fans van Galatasaray

Victor Osimhen is vannacht gearriveerd in Istanbul om zijn transfer naar Galatasaray af te ronden. De Napoli-spits werd opgewacht door een dolenthousiaste horde supporters.

Het kan verkeren. Amper een jaar geleden was Victor Osimhen nog de held van de Napoli-fans toen hij de club met 26 goals in de Serie A en na meer dan 30 jaar nog eens naar de Italiaanse landstitel loodste.

In december 2023 zette de Nigeriaan nog zijn handtekening onder een nieuw contract in Napels, maar nauwelijks een maand later verkondigde voorzitter De Laurentiis dat Osimhen Napoli zou verlaten na het seizoen.

De spits schermde deze zomer met een lucratieve aanbieding uit het Midden-Oosten, maar een transfer naar het Saudisch Al-Ahli viel finaal in het water. Intussen had Napoli met Romelu Lukaku wel al een vervanger aangetrokken.

Napoli en Osimhen vonden een oplossing met een uitleenbeurt aan Galatasaray, waar de aanvaller ploegmaat zal worden van Michy Batshuayi en ook een mondje Italiaans kan praten met Napoli-icoon Dries Mertens.

Afgelopen nacht is Osimhen in Istanbul gearriveerd om zijn transfer af te ronden. Op de luchthaven werd hij alvast opgewacht door heel wat enthousiaste supporters van Galatasaray.