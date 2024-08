Dé plottwist van Deadline Day: Osimhen blijft dan toch bij Napoli (maar Lukaku hoeft concurrent niet te vrezen)

za 31 augustus 2024 09:37

De nachtmerrie van Victor Osimhen is werkelijkheid geworden. In het holst van de nacht tijdens Transfer Deadline Day stortte zijn langverwachte transfer naar de Premier League in. En zo komt hij toch weer terecht bij Napoli, die met Romelu Lukaku al een vervanger haalde. Moet onze landgenoot een concurrentiestrijd vrezen? En wat liep er juist mis? Een reconstructie.

Wat een plottwist.



Elke zomermercato heeft zijn transfersoap. En die jammerlijke eer viel Victor Osimhen deze keer te beurt.



De Nigeriaanse spits laat al maanden weten dat hij Napoli wil verlaten voor een nieuw avontuur. Alleen: de Italiaanse ploeg liet vorig jaar een stevige opstapclausule van 130 miljoen euro opnemen in het vernieuwde contract van zijn kampioenenmaker.



Een clausule die het cashen voor beide partijen in de toekomst moest verzekeren, maar uiteindelijk als een ferm anker zou fungeren in elke deal.



Want, hoewel eerst PSG en later ook Chelsea maar al te graag de doelpuntenmachine wilden overnemen, werd er bij beide ploegen sterk getwijfeld over de prijs-kwaliteitverhouding.



De Parijzenaars trokken zich enkele weken al terug toen ze op hun financiële plafond botste, maar Chelsea bleef wat langer aandringen bij de Italianen en hun spits - in Londen wisten ze inmiddels ook wel dat Osimhen stilletjes persona non grata geworden was in Napels.

Osimhen was de langverwachte kampioenenmaker van Napoli.

Enter: Al Ahli.



Jawel, ook in Saudi-Arabië zagen ze plots een opportuniteit, natuurlijk. Toen de deal met Londen niet in een stroomversnelling geraakte, mengde de Saudische club zich handig in de driehoeksverhouding tussen Napoli, Chelsea en Osimhen zelf. En al snel werd er ook een persoonlijk akkoord gevonden tussen Al-Ahli en de speler - die hunkerde naar verlossing. Voor een riant vierjarig contract van 40 miljoen per jaar zou hij de oversteek mogen maken, maar de Napolitanen hadden opnieuw geld geroken en wezen de transfersom van 70 miljoen toch af. De Saudische sjeiken zullen hun bod wel verhogen, zeker? Zoals in het verleden al zo vaak gebeurd was. Maar niets was minder waar. Al-Ahli gooide het roer om en verleidde met Ivan Toney van Brentford een andere goaltjesdief.



En zo bleef Chelsea op de laatste transferdag nog als laatste redmiddel over. Getuige: om het half uur zette transferfluisteraar Fabrizio Romano gisteren wel een nieuw bericht over de ontwikkelingen in de zaak-Osimhen.



Maar de aanhouder wint niet altijd, zo blijkt. Twee uur voor het verstrijken van de deadline - én na een nieuw bod van Chelsea - kwam opeens het gevreesde bericht binnen: "De deal tussen Osimhen en Chelsea is definitief ingestort".

Concurrent Lukaku