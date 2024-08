Zomer in schaduw eindigt met toptransfer: Romelu Lukaku zet handtekening onder driejarig contract bij Napoli

Waar lag de toekomst van Romelu Lukaku?

Het was deze zomer dé vraag die fans van Chelsea en geïnteresseerde clubs bezighield. Want het bleef verrassend stil rond de Belgische spits (tijdens en) na het EK.

Koos hij voor een lucratieve deal in Saudi-Arabië, of verkaste hij opnieuw naar Italië? Bij Chelsea was Lukaku alvast een persona non grata. Dus een seizoen op Stamford Bridge voetballen, was nooit een optie.

Dus startte de Londense club onderhandelingen op met Napoli, dat op aandringen van trainer Antonio Conte viste naar de diensten van de recordschutter bij de Rode Duivels.

Al lagen er nog een paar struikelblokken. Napoli staat bekend als bikkelharde onderhandelaar. Ook het feit dat Victor Osimhen nog niet vertrokken is, bemoeilijkte de zaak.

Na veel vijven en zessen vonden beide clubs toch een akkoord: Lukaku tekent voor 3 jaar bij de club in Zuid-Italië. Voor zowel de spits als zijn coach een blij weerzien dat doet dromen van een nieuwe titel, zoals in 2021 bij Inter.

Naar verluidt casht Chelsea, dat in datzelfde jaar nog 100 miljoen euro betaalde om Lukaku los te weken in Milaan, zo'n 30 miljoen euro voor de Belg. Een bedrag dat kan oplopen tot 45 miljoen. Zo landt het totale prijskaartje van zijn carrière op ruim 370 miljoen euro.

Maar vooral: Lukaku kan eindelijk weer aan het sportieve denken na een zomer vol wachten.