Illegaal rammen en befaamde "13%-regel": Tim Celen geeft unieke inkijk in het G-wielrennen

ma 2 september 2024 11:10

Het avondprogramma Een dag in Parijs ontving gisteren paralympiër Tim Celen. Hij mikt op eremetaal in de tijdrit, maar vooral in de wegrit wil hij zijn kans gaan. Waarom? Een bijzondere regel in de opdracht tegen de klok doet hem twijfelen. De paralympiër geeft tekst en uitleg. Ook over het fysieke aspect van het onderdeel.

Met brons en zilver op zak na de Paralympische Spelen in Tokio is Tim Celen met vertrouwen naar Parijs afgereisd. De G-wielrenner mag mikken op eremetaal in de tijdrit én de wegrit. Eén probleem voor de tijdrit: hij (en enkele concurrenten) starten met een nadeel. Zijn categorie T2 rijdt de chrono-opdracht samen met de klasse T1, voor mensen met een zwaardere beperking. "Dat wordt lastiger. Er is de 13 procent-regel. Wij rijden aan 100 procent en de mannen uit de T1 krijgen 87% van hun tijd", vertelt Celen. Bijvoorbeeld: als Celen zo'n 52 seconden nodig heeft voor zijn tijdrit is dat evenveel waard als 1 minuut van een T1-renner. Dat wordt rekenen, dus!

Qua hoogtemeters vind ik het parcours beter bij me passen dan in Tokio. Tim Celen

De focus ligt dus vooral op de wegrit (zaterdag). Dat mag ook niet verbazen, want in de T2 leidt hij de UCI-ranking. "Qua hoogtemeters vind ik het parcours beter bij me passen dan in Tokio. En ik heb ook wel een goede voorbereiding gehad", klinkt het vol vertrouwen bij Celen. Wie zijn dan de voornaamste concurrenten komende zaterdag? "De eerste die in mij opkomt in de Chinees Chen (de eerste in de UCI-ranking bij de T1, red.) die er in Tokio ook was. Maar ook sowieso de Amerikaan Connors en de Duitsers."

Contactsport?

De Paralympische Spelen bieden de niet-volgers ook de kans om de G-sporten beter te leren kennen. Zo onthult Tim Celen de ware aard van zijn discipline, die heel wat meer duwen, trekken en "rammen" is. "In mijn eerste koers in Italië, ik was toen 17 jaar, begon het al van bij de start. Op kasseitjes kletterden we tegen elkaar. Vaak gebeuren zulke dingen", aldus Celen. "Het mag niet, maar dat is koers zeker?"

"Die rode zijn beter dan de groene"

Een van de belangrijkste details in het (G-)wielrennen is eten en drinken. Gels zijn daarbij enorm belangrijk. "Die zijn voor de laatste 8 kilometer, tegen de krampen", vertelt Celen. Fien Germijns, die ook te gast was in Een dag in Parijs, testte voor de gelegenheid zo'n gel. "Is dat azijn?", vroeg ze zich (gedegouteerd) af. "Die rode die jij nam, zijn nog beter dan de groene", reageert Celen met een kwinkslag.