Leander Dendoncker keert voor (minstens) 1 seizoen terug naar Anderlecht: "Dit is toch echt mijn thuis"

Bij Anderlecht hoopt Dendoncker wel meer aan de bak te komen. In het oude nest, waar hij in 2013 zijn profdebuut maakte en al 171 wedstrijden speelde.

15 jaar geleden zette hij er zijn eerste stappen in de jeugdopleiding, nu keert Leander Dendoncker als 32-voudige Rode Duivel terug bij Anderlecht .

“Het voelt heel bijzonder om terug te keren naar Anderlecht. Ik heb hier van mijn 14e tot mijn 23e gespeeld, dus dit is toch echt mijn thuis", zegt Dendoncker.

"Het voelt ook aan als een goed moment voor mij om deze stap te zetten en de club te helpen om zijn doelen te bereiken dit seizoen. Ik kan niet wachten om terug op het veld te staan en ik kijk uit naar het weerzien met de fans."

Dendoncker hoopt zijn carrière in een vertrouwde omgeving bij Anderlecht nieuw leven in te blazen en zo ook opnieuw in beeld te komen bij de Rode Duivels. De laatste interland van de West-Vlaming, het EK-kwalificatieduel tegen Oostenrijk (1-1), dateert intussen van juni vorig jaar.

"Met Leander halen we iemand binnen met Premier League-ervaring, die de club kent, goed bij het project past en misschien wel het allerbelangrijkste: hij heeft duidelijk ambities om met ons iets te bereiken", zegt CEO Sports Jesper Fredberg.

"Leander kan ook op verschillende posities uitgespeeld worden en dat kan een grote troef zijn voor ons dit seizoen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een mooi avontuur wordt voor zowel Leander als de club."