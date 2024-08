Wat betekent komst van nieuwe CEO voor toekomst van Tedesco? "Hij zal hoe dan ook op scherp gezet worden"

"Het is gewoon kwalijk", vertelt Vandenbempt op Radio 1. "In de voorbije 2,5 jaar hebben ze al 2 CEO's en 2 voorzitters gehad." En CEO ad interim Manu Leroy is in dat rekensommetje dan nog niet opgenomen.

Na het ontslag van CEO Piet Vandendriessche is het uitkijken naar zijn opvolger. De naam van Vincent Mannaert weerklinkt het luidst in de wandelgangen, al is die overstap volgens Peter Vandenbempt zeker nog geen "done deal".

"Het is dus dringend tijd dat daar een stop wordt opgezet. De bond heeft nu nood aan continuïteit en stabiliteit. Ze hadden gehoopt om die te vinden met Vandendriessche, want de bond zit toch wel een beetje in zwaar weer."



"De mensen die binnenkort zullen aankomen bij de bond, zullen snel beseffen dat er heel wat werk op de plank ligt in allerlei domeinen. Sportief, maar ook extrasportief. De financiële toestand is al vaak in het nieuws geweest en die is helemaal niet zo rooskleurig."



"Maar voor het imago is het dus zeker niet goed dat de ene na de andere moet vertrekken. Het is tijd dat dat voorbij is, dat ze de juiste keuze maken en dat de rust terugkeert."