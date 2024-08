Wie wordt nieuwe CEO voetbalbond? "Nog niet gesproken over opvolger, maar Vincent Mannaert is zeker kandidaat"

wo 28 augustus 2024 14:04

De kroniek van een aangekondigd ontslag: Piet Vandendriessche is woensdag finaal de laan uitgestuurd als CEO van de voetbalbond. "Een CEO die overhoop ligt met de Raad van Bestuur, kan gewoon niet meer functioneren", analyseert Peter Vandenbempt de saga bij de KBVB.

Het ontslag van Piet Vandendriessche hing al enkele dagen in de lucht. Hoe onafwendbaar was het vertrek van de CEO nog? "Ik denk niet dat er nog een andere mogelijkheid was", vertelt Peter Vandenbempt in Het Journaal. "Dat was eigenlijk vorige week al duidelijk geworden, zeker na de Raad van Bestuur van maandag en de nabespreking zonder CEO. Het was voor iedereen duidelijk dat het alleen maar op deze manier kon eindigen, ook al heeft Vandendriessche zichzelf en zijn beleid nog heel vurig verdedigd op die Raad van Bestuur." "Maar goed, de vertrouwensbreuk met de vertegenwoordigers uit het profvoetbal was er al langer en blijkbaar hebben ook de andere leden van de Raad van Bestuur zich daarbij aangesloten. Er is geen stemming geweest over het ontslag van de CEO, er was eensgezindheid."

Er was natuurlijk de evaluatieprocedure van bondscoach Domenico Tedesco die ergernis opwekte. Peter Vandenbempt

Wat werd Vandendriessche precies aangewreven? "Het is bekend dat er bij de vertegenwoordigers uit het profvoetbal grote onvrede was over allerlei aspecten van zijn beleid", legt Vandenbempt uit. "Dat sluimerde een beetje." "Dan was er natuurlijk de evaluatieprocedure van bondscoach Domenico Tedesco die ergernis opwekte en het mislukken van de onderhandelingen met Vincent Mannaert over een functie bij de bond, om de sportieve werking te komen hertekenen." "Dat was de spreekwoordelijke druppel. Dan hebben de vertegenwoordigers uit het profvoetbal de druk opgevoerd tot die finaal onhoudbaar geworden is. Een CEO die overhoop ligt met - al is het maar een deel - van de Raad van Bestuur, die kan gewoon niet meer functioneren."

Vincent Mannaert

Hoe moet het nu voort? In de wandelgangen gonst alvast de naam van Vincent Mannaert als opvolger voor Piet Vandendriessche. "Er is nog niet gepraat over een eventuele opvolger, dus ook niet over Vincent Mannaert", benadrukt Peter Vandenbempt. "Er wordt wel geen interim aangesteld, zoals de vorige keer. De Raad van Bestuur neemt het tijdelijk zelf over. Dat geeft wel aan dat ze niet van plan zijn om opnieuw een selectieprocedure op te starten, want dat duurt weken of maanden." "Vincent Mannaert is zeker een kandidaat, ook voor de bond", weet Vandenbempt. "Maar er moet wel flink gepraat worden. Vanuit de bond wil men natuurlijk duidelijke afspraken maken over de verhalen uit het verleden, zijn reputatie."

Er is nog niet gepraat over een eventuele opvolger, dus ook niet over Vincent Mannaert. Peter Vandenbempt