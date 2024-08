Vertrouwensbreuk was te groot: CEO Piet Vandendriessche wordt de laan uitgestuurd bij voetbalbond

Het recente gerommel aan de top van de Belgische voetbalbond kent een eerste slachtoffer. CEO Piet Vandendriessche is ontslagen na een bijzondere raad van bestuur. Het vertrouwen in de (voormalige) topman van de KBVB was danig beschadigd, dat een samenwerking niet langer een optie was voor de bestuursleden.