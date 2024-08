Hoe moet het nu voort bij voetbalbond gehuld in crisissfeer? "Uitkomst van raad van bestuur is onvoorspelbaar"

Na een zomer vol frustraties staat straks een geanimeerde raad van bestuur op de agenda bij de Belgische voetbalbond. Onvrede over de werking van CEO Piet Vandendriessche, de mislukte flirt met Mannaert en onzekerheid bij het personeel zorgt voor een crisissfeer. Welk nieuws mogen we verwachten uit Tubeke? "Er is maar een ding zeker: de conflicten moeten opgelost worden", schetst Peter Vandenbempt.

"Vandendriessche was niet altijd flexibel genoeg, toonde te weinig daadkracht of handelde niet snel genoeg", schetst Peter Vandenbempt de onvrede bij leden van de raad van bestuur.

CEO Piet Vandendriessche zal een spervuur aan vragen moeten trotseren over de mislukte flirt met Vincent Mannaert, de trage en lakse EK-analyse van Domenico Tedesco en het besparingsbeleid in Tubeke.

Zowel financieel als sportief is er werk, want het EK van de Rode Duivels was een mislukking.

Dus hult de KBVB zich in een crisissfeer die nauwelijks werkbaar is. Hoe moet het dan voort vandaag én later?

"Een CEO en (een deel van) de raad van bestuur die lijnrecht tegenover elkaar staan, dat werkt niet", stelt Vandenbempt het simpel. "Er zal straks fors over gediscussieerd worden."

"Vandendriessche zegt op zijn beurt bijvoorbeeld dat de evaluatie van Tedesco wel grondig en kritisch is gebeurd, mét verbintenissen voor de toekomst."

Wordt de naam Vincent Mannaert nog eens opgerakeld? "De bond zal op zoek moeten naar een nieuwe sportieve directeur, want het contract van Franky Vercauteren zal niet verlengd worden. Het voorstel van Mannaert kan misschien opnieuw geactiveerd worden, in de veronderstelling dat hij nog interesse heeft."

"Dus het wordt een geanimeerde raad van bestuur. De uitkomst ervan is onvoorspelbaar", beseft Vandenbempt. "Een ding is wel zeker: de conflicten moeten opgelost worden, want er ligt veel werk op de plank in Tubeke. Zowel financieel als sportief, want het EK van de Rode Duivels was gewoon een mislukking."