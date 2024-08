Unicum: Amerikaanse baseballer speelt door speling van het lot in één wedstrijd voor beide teams

De Amerikaanse baseballer Danny Jansen heeft deze week een stukje geschiedenis geschreven in de Major League Baseball (MLB). Als eerste speler ooit kwam hij in dezelfde wedstrijd voor beide teams uit.

Het duel tussen de Boston Red Sox en de Toronto Blue Jays van maandag was een voortzetting van de wedstrijd die in juni al begonnen was, maar toen gestaakt werd door de overvloedige regenval in Boston. Danny Jansen was op dat moment aan slag voor Toronto.

In tussentijd werd Jansen getransfereerd naar Boston, waar hij voor het vervolg van de wedstrijd de plaats innam van Reese McGuire op het wedstrijdblad. Bij de hervatting van de match werd Jansens slagbeurt afgemaakt door een andere Toronto-speler en was Jansen de catcher van de Red Sox.

Daarmee is Jansen de eerste speler ooit die in dezelfde wedstrijd in actie komt voor beide teams. "Ik was wel verrast dat ik de eerste was", reageert de 29-jarige Amerikaan. "Het is wel cool om zo in de geschiedenisboeken te komen. Ik ben dankbaar."

De Baseball Hall of Fame heeft het scoreblad van de wedstrijd al opgevraagd omwille van de historische waarde. "Ik zal hen ook mijn shirt proberen te bezorgen. Dat van Boston dan. Ik vrees dat ik het shirt van Toronto niet meer heb. Misschien moet ik dat toch nog maar proberen te bemachtigen", lacht Jansen.