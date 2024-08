Klaar voor een trip naar Parijs? Ontdek hier de praktische info voor de Paralympische Spelen

wo 28 augustus 2024 13:22

Na de openingsceremonie van deze avond beginnen de Paralympische Spelen morgen écht. Onder meer aan de Eiffeltoren, in het Stade de France en in de Grand Palais komen de G-sporters in actie. Maar waar moet je precies zijn? En hoe beleef je de paralympische prestaties van de Belgen het best?

G-sport op feeërieke locaties

Veel locaties zal je misschien nog herkennen van de Olympische Spelen. De mooiste plekken van Parijs passeren de revue. Zo is er G-atletiek in het Stade de France, G-zwemmen in de Paris La Défense Arena en geven de G-tennissers het beste van zichzelf op de terreinen van Roland Garros. Ook onder de Eiffeltoren wordt de komende dagen gesport. Daar vindt het blindenvoetbal plaats. En misschien doen ook de Bercy Arena (rolstoelbasketbal), Saint-Quentin-En-Yvelines (G-baanwielrennen) en de Grand Palais (rolstoelschermen en G-taekwondo) nog een belletje rinkelen.

Ticketprijzen

Parijs is niet ver, dus waarom niet eens gaan kijken naar de Paralympische Spelen? Al voor 15 euro kan je gaan kijken naar blindenvoetbal, boccia en G-tafeltennis. Dat zijn wel de 'minste' plekken. Voor een plaats dichter bij de actie betaal je iets meer. Dat geldt ook bij G-atletiek en G-zwemmen, maar dan moet je als toeschouwer vrede nemen met een plaats in de bovenste ring. De avondsessies zijn ook telkens iets duurder (vanaf 25 euro). In de meeste G-sporten geldt ook: hoe verder in het toernooi, hoe hoger de ticketprijzen. Wie voordelig naar de Paralympische Spelen wil gaan, wacht dus best niet te lang. En ook zonder tickets is een tripje naar Parijs mogelijk. De G-triatleten en de G-wielrenners zijn namelijk gewoon te zien in de straten van de Franse hoofdstad.

Een ticket voor het blindenvoetbal kost 15 of 30 euro.

Belgium House