Keuze voor Napoli getuigt van "honger" bij Lukaku: "Saudi-Arabië was de handdoek in de ring gooien"

Hij heeft het wel naar zijn zin in de Serie A. Romelu Lukaku begint bij Napoli aan zijn 5e seizoen op Italiaanse bodem.

"Het is dan ook een competitie die hem op het lijf geschreven is en zeker ook een coach die hem op het lijf geschreven is", zegt Filip Joos.

Met Antonio Conte vindt hij bij Napoli de coach terug met wie hij bij Inter kampioen is geworden. "En die hem tot grootse daden kan stuwen", vult onze commentator aan.

"Ik denk dat het de juiste mengeling tussen angst, liefde en respect is. Lukaku kan een belangrijke rol spelen in het voetbal van Conte. Dat was zeker bij Inter zo, kijken of het ook bij Napoli lukt."