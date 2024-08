Elise Mertens leeft als underdog toe naar 3e ronde tegen Madison Keys: "Alles wat nog komt, is bonus"

Zonder druk, maar met ambitie. Zo leeft Elise Mertens toe naar haar duel in de derde ronde op Roland Garros. Met Madison Keys (WTA 14) wacht daar een stevige uitdaging. Toch ruikt onze landgenote kansen. "Ze kan winnende punten slaan vanuit alle hoeken, maar maakt ook veel fouten", weet Mertens.

We waren woensdag amper 3 dagen ver op de US Open, maar de druk was al van de ketel voor Elise Mertens.

Na een 1-2-zege tegen Koedermetova legde onze landgenote ook Tomljanovic over de knie. De voornaamste opdracht was zo al bereikt: de punten van vorig jaar verdedigen.

Toen was de derde ronde het eindstation van Mertens. Coco Gauff mepte haar naar huis. Nu doet de nummer 35 van de wereld al minstens even goed. Maar dat betekent niet dat Mertens stopt met dromen.

Want Madison Keys (WTA 14) mag dan een taaie tegenstander zijn, er liggen ook kansen voor onze landgenote.

"Ik moet min of meer hetzelfde spel spelen als woensdag", verklapt Mertens haar aanpak. "Tegen Tomljanovic moest ik zoveel mogelijk ballen terughalen en diep op haar helft slaan. Ik had ook vertrouwen in mijn opslag."

"Madison kan wel winnende punten slaan vanuit alle hoeken, maar ze maakt ook veel fouten. Ze raakte bovendien geblesseerd op Wimbledon en viel ook uit in Toronto. Ze speelt nu met een verband om haar dij."

"Maar ik ga er wel gewoon van uit dat ze 100% zal zijn. Ik heb de punten van vorig jaar verdedigd. Alles wat nu nog komt, is bonus."

Een mindset die haar straks naar de 1/8e finales loodst?