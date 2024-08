Elise Mertens gaat op en over voormalige dubbelpartner Koedermetova naar 2e ronde US Open

Elise Mertens heeft stevig moeten knokken voor haar ticket richting tweede ronde van de US Open. Tegen Veronika Koedermetova kwam ze een set in het krijt, maar toonde ze vechtlust. Mertens zette de scheve situatie recht tegen haar voormalige dubbelpartner en won alsnog met 6-3, 4-6 en 3-6.

Een oude bekende op het menu in ronde 1 van de US Open.

Elise Mertens, zelf de nummer 35 van de wereld, stond oog in oog met haar voormalige dubbelpartner Veronika Koedermetova. Het was de Russin die het best aan de partij begon. Mertens zocht naar het goede ritme, maar vond dat niet. 6-3 was het logische gevolg.

Gelukkig voor Mertens kende het spel van de nummer 46 geen geheimen voor haar. Dus wist onze landgenote waarop ze haar comeback kon bouwen. Met overgave en agressief tennis nam Mertens de wedstrijd in handen.

Toch was het knokken geblazen. Lange rally's kleurden een aangenaam kijkstuk dat 2,5 uur duurde. Uiteindelijk trok de Belgische aan het langste eind in drie sets.

Exit Koedermetova, haar dubbelpartner hijgt nog even uit. In de volgende ronde treft Mertens de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 118).