Elise Mertens mept Australische murw op weg naar 3e ronde US Open

Een Australische "hardhitster"? Geen probleem voor Elise Mertens. Tegen Ajla Tomljanovic greep onze landgenote efficiënt haar kansen en verzekerde ze zich in anderhalf uur van een plekje in de 3e ronde op de US Open.

Elise Mertens wist perfect wat ze kon verwachten tegen Ajla Tomljanovic. "Ze is ook een hardhitster, vergelijkbaar met Koedermetova", klonk het vooraf.

Haar voormalige dubbelpartner had ze in 3 sets opzijgezet, tegen de Australische moest Mertens maar 2 sets aan de bak.

Mertens had dan ook wat werkpunten opgeschreven na haar eerste partij: haar opslagcijfers opkrikken en Tomljanovic laten lopen. Na anderhalf uur mochten er twee vinkjes op haar takenlijst.

Met een sterke opslag kon ze in de eerste set een breakpunt wegwerken en vervolgens zelf toeslaan. En ook in de tweede set bouwde ze snel een kloof uit die ze niet meer weggaf.

In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen 14e reekshoofd Madison Keys of de Australische Maya Joint. Twee keer eerder, in 2019 en 2020, haalde ze er de kwartfinales in het enkelspel.