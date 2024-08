Sinner, Djokovic, Alcaraz of toch een verrassing? US Open zoekt uitgesproken favoriet

De Spanjaard verloor dus zijn enige wedstrijd op hardcourt in aanloop naar de US Open. Bovendien verzwikte hij zijn enkel zaterdag tijdens training. Hoewel Alcaraz aangaf dat het geen probleem zal opleveren, start hij dus niet zonder twijfels.

Op de US Open, waar hij in 2022 zijn eerste major won, heeft Alcaraz er nog nooit voor de kwartfinales uit gelegen. Maar torenhoog zal het vertrouwen ook niet zijn na zijn uitschakeling in de eerste ronde in Cincinnati, waar hij zijn racket aan diggelen sloeg.

Met een reeks van 14 opeenvolgende grandslamzeges zakt Carlos Alcaraz af naar Flushing Meadows. De winnaar van Roland Garros en Wimbledon jaagt op een 3e grandslamtitel op een rij in New York

De nummer 1 van de wereld zal in een moeilijke tabelhelft (met Medvedev, Tsitsipas en Auger-Aliassime) de twijfels van zich af willen spelen. In de halve finales staat mogelijk een duel met Alcaraz op het programma.

Ook Jannik Sinner, die al ziek had moeten passen voor de Olympische Spelen, leek met fysieke problemen te kampen bij zijn uitschakeling in de kwartfinales in Montréal. Maar zijn heup speelde de 23-jarige Italiaan dan weer geen parten op weg naar de eindzege in Cincinnati.

De 24-voudige grandslamkampioen kwam niet meer in actie sinds hij zijn palmares vervolledigde met de olympische titel. Het wordt zijn eerste toernooi op hardcourt na zijn uitschakeling in maart in de 1/16e finales op Indian Wells.

Voor Alexander Zverev blijven de grandslamtoernooien een net-niet-verhaal. De Duitser verloor in 2020 zijn eerste finale, ondanks een 2-0-voorsprong in sets tegen Dominic Thiem. En ook dit jaar in Roland Garros kraakte hij na een vijfsetter.

Met een kwartfinale in Montréal en een halve finale in Cincinnati zou Zverev het ook op de US Open ver kunnen schoppen, al is de tegenstand in zijn tabelhelft niet mals. Al in de achtste finales kan hij botsen op Lorenzo Musetti, die hem uitschakelde op de Spelen.

Ook Daniil Medvedev moet je altijd bij de kanshebbers rekenen. Zeker op de US Open waar hij in 2021 zijn enige grandslamtitel won en in 2019 en 2023 de finale haalde. Al baren de vroege exits in Montréal en Cincinnati hem wel zorgen over zijn vorm.