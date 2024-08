Lennert Van Eetvelt blikt op rustdag nog eens terug op gemiste zege: "De spijt begint nu wel te komen"

ma 26 augustus 2024 18:18

Een sterke openingsweek, enkele ereplaatsen en ei zo na een zege. Lennert Van Eetvelt kon op de rustdag tevreden terugkijken naar zijn start in de Vuelta. Al sijpelt het nu wel binnen bij de jonge landgenoot dat hij op dag 4 zomaar had kunnen winnen. "Het is nu wel wat pijnlijk", was hij eerlijk.

De Pico Villuercas zal toch nog even nare herinneringen oproepen bij Lennert Van Eetvelt. Op dag 4 van deze Vuelta leek het jonge talent meteen al raak te schieten, maar Van Eetvelt juichte te vroeg en gaf de zege nog weg aan Primoz Roglic. Iets waar hij op de rustdag al heel wat spijt van heeft. "Achteraf dacht ik: "Geen probleem, er komen nog ritten"", gaf hij vandaag toe. "Maar nu begint de spijt toch wel wat te komen. Als ik had gewonnen, had ik ook heel wat dagen de jongerentrui mogen dragen. Het is nu dus wel wat pijnlijk." Ondanks die kleine smet op zijn openingsweek, mag de 23-jarige klimgeit van Lotto - Dstny toch vooral fier zijn op zijn start in Spanje. "Ik ben heel blij met hoe de eerste week verlopen is", straalde hij dan ook. "Spijtig dat ik gisteren met een opdoffer de rustdag introk, maar het is nog heel lang en ik kijk uit naar de komende weken."

Koude noorden

Waar Van Eetvelt ook naar uitkijkt, is fietsen in iets koelere temperaturen. Het peloton trok gisterenavond weg uit het snikhete zuiden en sloeg zijn tenten op in het frissere noordwesten van Spanje. "Het is hier 23 graden en dat begint gewoon koud te voelen", grapte onze landgenoot. "De laatste week was zó warm, ik ben blij dat het nu iets frisser is." "De warmte maakte wedstrijden zoveel zwaarder. De eerste dagen ging het er nog iets rustiger aan toe en kon je drinkbussen halen bij de wagens om over je hoofd te kappen, maar de laatste dagen lag het tempo veel hoger en was het moeilijker om af te koelen." "Ik herstelde daardoor ook niet echt meer. Gisteren heeft mij dat de das omgedaan, denk ik. Het heeft er bij iedereen echt wel ingehakt."

