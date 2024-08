Lennert Van Eetvelt juicht te vroeg! Primoz Roglic snoept ritzege van imponerende landgenoot (23) op de lijn nog af

di 20 augustus 2024 17:56

Nét niet voor Lennert Van Eetvelt. Onze 23-jarige landgenoot maakte indruk op de eerste aankomst bergop van de Vuelta en leek op weg naar een sprookje, maar op de streep gooide Primoz Roglic zijn fiets alsnog voorbij die van Van Eetvelt - die al schijnbaar aan het juichen was. Roglic slaat een dubbelslag en is ook de nieuwe leider. Vele favorieten kregen al een ferme tik.

De 4e etappe van de Vuelta in een notendop: Winnaar van de dag: Primoz Roglic speelde met zijn ploeg geen verstoppertje en krijgt loon naar werken. Wie Vuelta zegt, zegt nu eenmaal Roglic. Hij wint voor de 6e editie op een rij een etappe. Verliezer van de dag: Het voelt bijzonder zuur om dit te moeten schrijven, maar Lennert Van Eetvelt had deze rit kunnen winnen. Wellicht volgden zijn benen zijn hoofd niet meer in de laatste meters, maar het juichgebaar speelt ook een rol in het verdict. Het klassement: Sepp Kuss op 28", Mattias Skjelmose op 43", Carlos Rodriguez op 51", Adam Yates op 1'29", Cian Uijtdebroeks op 1'38": er zijn al stevige tikken verkocht bij het eerste bergexamen. Morgen: We finishen in Sevilla na wat op papier de makkelijkste rit van deze Vuelta wordt. Sprinten, met andere woorden.

Geen ultieme beloning voor Lennert Van Eetvelt

Zou de gehavende rug van Primoz Roglic standhouden? Zijn ploegmaats gaven al snel een deel van het antwoord. Red Bull-Bora-Hansgrohe gunde 5 leiders – onder wie de nieuwe bergkoning Sylvain Moniquet – slechts een paar minuten. De laatste vluchters werden bij de boog van de laatste 5 kilometer ingerekend. Een sleutelpunt, want daar begon de zwarte piste van de slotklim met pentes tot wel 20 procent. Wout van Aert had daar al even afscheid genomen van zijn rode trui. De brutale stroken met dubbele percentages veroorzaakten in geen tijd een slagveld. 3 tenoren staken er duidelijk bovenuit: Roglic, Enric Mas en Lennert Van Eetvelt. Het piepkuiken van Lotto - Dstny kwam op geen enkel moment in de problemen op het geribbeld beton en rekende met zijn kwieke kopje op zijn eindschot. De sprint – uiteindelijk met z’n zevenen – werd gelanceerd door de teruggekeerde Mikel Landa, die werkte als een rode lap op een stier voor Van Eetvelt. Die stak zijn hand uit naar ritwinst, letterlijk en figuurlijk. Aan de binnenkant van de bocht bij de gekke finish plofte Van Eetvelt neer met zijn hand in de lucht. Een peperdure jeugdzonde, want sluipschutter Roglic slingerde zich met enkele pedaalstoten nog voorbij onze landgenoot. Roglic op 1 en in het rood, runner-up Van Eetvelt klopte op zijn stuur en staat nu op 5 in het klassement. Daarmee doet hij een pak beter dan (grote) verliezers als Sepp Kuss, Carlos Rodriguez en vooral Adam Yates.

Roglic draagt zege op aan ploegmaats

“Ik ben meer blij voor de ploeg dan voor mezelf”, reageerde Roglic na zijn zege op de rollen. “Het was niet het doel om te winnen, maar de ploeg reed hard in deze hitte, dus ik ben blij om het af te maken.” “Niemand van de ploeg vroeg of ik voor de winst zou gaan, maar ik had geen optie omdat ze zo hard reden.” “Het was een moeilijke klim, die heel steil is", wist Roglic over de klim te vertellen. "Ik kom net terug van mijn blessure, ik voelde mijn rug dan ook na de inspanningen. Hopelijk wordt het niet erger, maar we bekijken het sowieso dag per dag.” Roglic genoot zichtbaar van zijn overwinning. “Je weet nooit wanneer de laatste zege is, dus ik moet hiervan genieten. Dat is het leven, het gaat niet altijd goed." "We hebben uitdagingen die we moeten overwinnen, maar ik ben blij dat ik het kon afmaken na het werk van de ploeg.”

Tevreden Sepp Kuss is niet verrast: "Ik ben lang genoeg ploegmaat geweest van Primoz"

"Ik ben tevreden dat ik niet te veel tijd heb verloren", relativeerde Sepp Kuss zijn 11e plaats. "Het was een korte en explosieve inspanning. Ik had niet mijn beste dag en verlies een half minuutje. Dat is goed voor mij." Over de winnaar was hij niet verrast. "Primoz zag er sterk uit, maar ik ben lang genoeg ploegmaat van hem geweest. Ik weet hoe snel hij herstelt van blessures, hoe zwaar die ook zijn." "Ik wist dat hij in orde zou zijn. We hadden hem al zien trainen op hoogte. Er waren dus geen geheimen."

Wout van Aert: "Geen idee wat er op slotklim gebeurde"

"Het was vooral zeer warm vandaag. Daarom heeft iedereen toch serieus afgezien. De race zelf werd wel meer onder controle gehouden dan iedereen had verwacht. Vooral Bora was gewillig om de teugels strak te houden." "En toen ik op de top aankwam, zag ik ook dat ze succesvol waren geweest. Voor de rest heb ik geen idee wat er op de slotbeklimming is gebeurd." "Voor mij persoonlijk was het wel een leuke dag. Het trappen ging toch wat gemakkelijker na de overwinning van gisteren en ik heb ook veel felicitaties gekregen."



Uitslag Rit 4 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Primož Roglic 4:26:49 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 2 Lennert Van Eetvelt +0 Lotto - Dstny LTD 3 João Almeida +0 UAE Team Emirates UAD 4 Enric Mas +0 Movistar Team MOV 5 Felix Gall +0 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 6 Matthew Riccitello +0 Israel - Premier Tech IPT 7 Mikel Landa +0 Soudal - Quick-Step SOQ 8 Antonio Tiberi +18 Bahrain Victorious TBV 9 George Bennett +28 Israel - Premier Tech IPT 10 Pavel Sivakov +28 UAE Team Emirates UAD meer tonen naam resultaat ploeg 1 Primož Roglic 14:33:08 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 2 João Almeida +8 UAE Team Emirates UAD 3 Enric Mas +32 Movistar Team MOV 4 Antonio Tiberi +38 Bahrain Victorious TBV 5 Lennert Van Eetvelt +41 Lotto - Dstny LTD 6 Felix Gall +47 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 7 Brandon McNulty +50 UAE Team Emirates UAD 8 Mattias Skjelmose +58 Lidl - Trek LTK 9 Mikel Landa +58 Soudal - Quick-Step SOQ 10 Aleksandr Vlasov +1:00 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH meer tonen