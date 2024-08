"Wat ik riep na finish maakte duidelijk wat ik dacht": Van Eetvelt blikt terug op ongelukkig moment bij finish

Een milliseconde waande hij zich winnaar. Lennert Van Eetvelt dacht dat hij als eerste boven was op Pico Villuercas en stak een half armpje in de lucht, maar zag Primoz Roglic nog over hem wippen. "Binnen een paar dagen zal ik hier wel tevreden mee zijn", vertelde Van Eetvelt na de finish.

Net niet voor Lennert Van Eetvelt in de Vuelta. De jonge Belg dacht dat hij zijn ritzege binnenhaalde, maar Roglic snoepte die nog net af.



Achteraf kwam Van Eetvelt nog terug op zijn vreugdegebaar. "Ik was niet zeker van de overwinning, want ik won uiteindelijk ook niet. Ik denk dat wat ik riep (een lange fuck) na de finish wel duidelijk maakte wat er door mijn hoofd ging."



Voor het klassement deed Van Eetvelt wel een goede zaak. "Ik kan enorm blij zijn met de vorm en hoe het vandaag ging. Als ik op een andere manier geklopt zou worden, zou het een heel mooi resultaat zijn. Nu doet het een beetje pijn."



"Binnen een paar dagen zal ik hier wel tevreden mee zijn. Ik ben naar hier gekomen voor een klassement en dit is een bevestiging van de vorm. Dit geeft ook vertrouwen aan de ploeg en mezelf om er vol voor te gaan."