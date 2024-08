Jackpot! Wout van Aert doet gouden zaak voor het groen: dit zijn alle klassementen van de Vuelta

Steviger heeft hij deze Vuelta nog niet in het groen gezeten. Wout van Aert heeft door zijn tweede ritzege een uitstekende zaak gedaan in het puntenklassement. Omdat zijn concurrent Kaden Groves niet kon volgen (en later ook viel), sprokkelde hij geen punten, terwijl onze landgenoot de jackpot pakte. Het levert hem momenteel 41 punten bonus op. Hieronder alle klassementen in de Vuelta.