Rode trui Ben O'Connor gaat met vertrouwen tweede Vuelta-week in: "Nu aan de anderen om iets te proberen"

ma 26 augustus 2024 17:13

Ben O'Connor is de verrassende leider na 9 dagen in de Vuelta. De Australiër heeft een voorsprong van bijna 4 minuten beet op eerste achtervolger Primoz Roglic. Kan hij de rode trui ook houden tot in Madrid? "De beste in koers zal winnen", klinkt het bescheiden bij O'Connor.

Na een waanzinnige ontsnapping in rit 6 staat Ben O'Connor in de rode leiderstrui tijdens deze Vuelta. Zaterdag kende hij een moeilijk moment op de steile slotklim, maar zondag hield hij wel stand en liep hij dankzij de bonificatieseconden nog 4 seconden weg van de verzamelde concurrentie.



Op de persconferentie tijdens de eerste rustdag vertelde O'Connor dan ook dat hij zich goed voelde in de rode trui. "Ik dacht nooit dat ik de rode trui zou dragen, dus ik voel niet echt druk. Sommige renners krijgen nooit de kans om die trui te dragen. Ik geniet er dus van. Het is nu aan de anderen om iets te proberen, niet meer aan mij."



"Zij zullen waarschijnlijk wat spijt hebben dat ze mij die voorsprong gegeven hebben", bedacht O'Connor zich. "Al zal dat wel pas in Madrid duidelijk worden."

Ik hou van de agressieve manier waarop er in deze Vuelta gekoerst wordt. Ben O'Connor

O'Connor heeft al veel gegeven, onder meer tijdens de 6e rit waarin hij naar de ritwinst en de rode trui reed. Voelt hij zich al vermoeid door de inspanningen en de warmte?



"Natuurlijk ben ik wat moe door de hitte, maar ik voel me goed. Ik ben klaar voor de 2e week, al zal ik deze rustdag nog goed gebruiken. Maar ik hou van de agressieve manier waarop er in deze Vuelta gekoerst wordt, zoals Carapaz gisteren bijvoorbeeld."



Met Felix Gall kan O'Connor rekenen op een sterke ploegmaat om te controleren. De Oostenrijker staat zelf 8e in het klassement op 5'30" van zijn Australische kopman. "Ik vind het leuk om met hem te koersen. Hij is heel sterk en we rijden heel goed samen. Dankzij hem kunnen we ook op de slotbeklimmingen nog controleren", vertelde O'Connor over zijn superluitenant.

Rode trui als afscheidscadeau?