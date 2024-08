Kan Vermeeren zijn carrière herlanceren bij Leipzig? "We moeten niet verwachten dat hij plots wel veel speelt"

Een speurtocht naar speelminuten leidde hem naar het oosten van Duitsland. Bij Leipzig hoopt Arthur Vermeeren eindelijk nog eens de benen te kunnen strekken op het veld. Blijkt de huurperiode straks een gouden zet in de herlancering van zijn carrière? "Hij vindt er in elk geval wel een betere trainer voor een jonge speler die zich moet bewijzen."

"Maar er is ook gewoon een objectieve reden waarom Leipzig Vermeeren haalt", meent Bundesliga-commentator Luc van Doorslaer. En daarbij denken de Duitsers uiteraard niet alleen aan de wensen van onze landgenoot.

Bij de Red Bull-ploeg belandt Vermeeren in ieder geval in een heuse talentenfabriek. Eentje die de laatste jaren op volle toeren draait en weet hoe het diamanten kan polijsten.

Met een huurperiode bij Leipzig hoopt het goudklompje eindelijk weer minuten te kunnen maken. Iets waar de 19-jarige middenvelder stilaan toch nood aan heeft om opnieuw stappen te zetten in de voetbalwereld.

Xavi Simons is een van de talenten die de fabriek van Leipzig doet draaien.

Wat die objectieve reden dan mag zijn?

"Ze hadden met Assan Ouédraogo een heel jonge en talentvolle middenvelder gehaald bij Schalke, maar die heeft zich geblesseerd aan de knie en het is afwachten hoelang hij out zal zijn", weet Van Doorslaer.

"Dat zal weken of zelfs maanden duren. Ik zie dat als de reden waarom ze een andere beloftevolle middenvelder wilden binnenhalen."

"Leipzig heeft natuurlijk ook de reputatie om jonge talenten in huis te halen en dan door te verkopen als het nodig is. Het is allemaal een heel doordachte beslissing van de Duitse club."