Nu ook officieel - Arthur Vermeeren uitgeleend aan Leipzig: "Ik kijk er echt naar uit"

De verhoopte doorbraak bij Atletico Madrid zal nog even op zich laten wachten. Arthur Vermeeren, nog steeds maar 19 jaar, wordt een jaar gehuurd door RB Leipzig. De Bundesligaploeg heeft een aankoopverplichting losgepeuterd in de onderhandelingen. Bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden wordt Vermeeren definitief overgenomen.

"Vanaf nu ben ik een Red Bull", vertelt Vermeeren op de site van Leipzig. "Ik ben erg blij met mijn overstap naar een club die erin geslaagd is om in zeer korte tijd tot de topclubs in Europa te behoren."



"Leipzig heeft in het Europese voetbal een uitstekende reputatie als club voor jonge spelers die zich hier op het hoogste niveau kunnen ontwikkelen. De aanwezigheid van Openda en Vandevoordt zal de integratie voor mij makkelijker maken."



"Ik kijk er echt naar uit om vanaf morgen met het team op het veld te staan, te leren van de vele uitstekende spelers en er uiteindelijk voor te zorgen dat we een zeer succesvol seizoen kunnen neerzetten."