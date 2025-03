Titelstrijd nog spannender? Barcelona dreigt cruciale punten te verliezen na klacht van tegenstander Osasuna

"Daarin wordt bepaald dat een speler die om medische redenen de selectie van zijn nationale team verlaat geen wedstrijden kan spelen met zijn club gedurende vijf kalenderdagen na het einde van de interlandperiode”, schrijft Osasuna in een mededeling op de clubsite.



“Op 17 maart communiceerde de Bond dat Martínez om medische redenen de selectie moest verlaten. Dit houdt in dat hij ook niet speelgerechtigd was voor de wedstrijd in het Estadi Olímpic Lluís Companys.”



Wanneer de klacht ontvankelijk wordt verklaard door de Spaanse Voetbalbond, wacht er Barcelona puntenaftrek.



Iets wat wel eens cruciaal zou kunnen zijn in de razend spannende titelstrijd in Spanje, waar Barcelona na 28 speeldagen op kop staat met 3 punten meer dan grote rivaal Real Madrid. Op 7 punten volgt Atlético Madrid als derde.