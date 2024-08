Bondsparket daagt Antwerp voor Disciplinair Comité na pyrogebruik in Brugge

In de slotfase van de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp zat het spel op de wagen na een rode kaart voor Denis Odoi. Terwijl Gustaf Nilsson nog op de grond lag, vloog er een vuurpijl achter hem op het veld.



2 andere vuurpijlen uit het vak van Antwerp-fans belandden tussen de supporters van Club Brugge. 2 supporters werden daarbij geraakt.



Vandaag is het bondsparket met een uitspraak gekomen over de zaak. Het vorderde nog geen straf, maar Antwerp zal zich op dinsdag 3 september moeten verantwoorden bij het Disciplinair Comité.



Het bondsparket spreekt de hele tijd over 'daders' en niet 'supporters'. Het hamert ook op de nultolerantie voor pyrotechnisch materiaal en haalt aan dat er al bij de aftrap flares naar het veld werden gegooid.



In totaal werden meer dan 50 stukken vuurwerk afgestoken, schreef de Match Delegate in zijn verslag.



Het bondsparket houdt de strafvordering voor Antwerp voor de zitting van 3 september. Het zegt wel al dat een goede sanctie een is die "rekening houdt met mogelijks geleverde inspanningen van de club inzake het voorkomen van dergelijke incidenten" en de acties die de club neemt om in de toekomst dergelijke incidenten te voorkomen.