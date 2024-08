Nicky Hayen predikt nuchterheid na zege met twee gezichten: "We gingen plots dingen anders doen"

Een halfuur de totale dominantie, een helft zweten geblazen op het veld van Dender. Dat is de analyse die Nicky Hayen maakt van zijn Club Brugge op speeldag 5. De landskampioen maakte zich het onnodig moeilijk op bezoek bij de promovendus, maar kruipt wel "op mentaliteit" uit het dal. "Ik hoop dat de trein vertrokken is na 6 op 6", deelt de T1.

Zijn T1 verwoordt het als volgt: "We geven onze tegenstander weer zuurstof. In dat soort momenten moeten we gewoon verbeteren en slimmer worden."

"We starten hier heel goed en voetballen een halfuur dominant. En dan gaan we plots dingen anders doen ..."

Het zelfvertrouwen is er altijd geweest, ondanks wat er in de media is verschenen.

Waar ligt het probleem volgens Hayen?

"We hebben te weinig diepgang in de cruciale zone", licht de Club-trainer toe. "We moeten de wedstrijd beter uitspelen en dat derde doelpunt maken, maar ik ben wel tevreden over hoe mijn spelers verdedigden op het einde."

Een schrikmoment, was het. Ordonez voorkwam met zijn dikke teen de Denderse gelijkmaker in toegevoegde tijd. "Een toonbeeld van onze mentaliteit die je vandaag zag. Mijn spelers gooiden hun lichaam voor de bal."

Ook collega-verdediger was blij met de cruciale ingreep. "Laat ons zeggen dat hij onze redder was vandaag."

Crisis afgewend met 6 op 6? "Het zelfvertrouwen is er altijd geweest, ondanks wat er in de media is verschenen", wuift De Cuyper de onrust weg.