Club Brugge heeft aan twee goals in openingskwartier genoeg voor nipte zege bij Dender

zo 25 augustus 2024 15:24

Dender einde 1 - 2 Club Brugge 8' - Doelpunt - Gustaf Nilsson (0 - 1) 13' - Doelpunt - Christos Tzolis (0 - 2) 45+1' - Doelpunt - Nathan Rodes (1 - 2) 49' - Geel - Bruny Nsimba 53' - Geel - Joel Ordóñez 61' - Geel - Gilles Ruyssen 62' - Verv. Roman Kvet door Lennard Hens 71' - Verv. David Hrncar door Desmond Acquah 71' - Verv. Malcolm Viltard door Ridwane M'barki 77' - Verv. Hugo Vetlesen door Romeo Vermant 77' - Verv. Gustaf Nilsson door Ferran Jutglà 78' - Verv. Joaquin Seys door Hugo Siquet 82' - Geel - Hugo Siquet 83' - Verv. Gilles Ruyssen door Ali Akman 86' - Verv. Andreas Skov Olsen door Zaid Romero 90+1' - Geel - Joedrick Pupe Jupiler Pro League - speeldag 5 - 25/08/24 - 13:31 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 8' Gustaf Nilsson 0 - 1 Gustaf Nilsson 8' 13' Christos Tzolis 0 - 2 Christos Tzolis 13' 45+1' Nathan Rodes 45+1' Nathan Rodes 1 - 2

Club Brugge heeft met meer moeite dan nodig was drie punten gepakt op het veld van promovendus Dender. De landskampioen voetbalde na een kwartier op rozen na doelpunten van Nilsson en Tzolis, maar moest de gehele tweede helft op zijn hoede zijn na een aansluitingstreffer op slag van rust. Ordonez moest de meubelen redden in de toegevoegde tijd. Goed voor een nipte driepunter en 7 op 15. Dender verliest dan weer voor het eerst in de Jupiler Pro League.



Dender - Club Brugge in een notendop Sleutelmoment Wie had gedacht dat Club Brugge in de laatste minuut nog door en klein gaatje zou ontsnappen? Een fantastische tackle van Ordoñez voorkwam de noodlottige gelijkmaker van Soladio. Man van de Match Weinig pure uitblinkers vanmiddag. Tzolis was in het flitsende eerste kwartier van Club Brugge de gevaarlijkste man. De Griek scoorde en was daarna nog een paar keer gevaarlijk. Opvallend Gisteren kreeg Westerlo de kans om alleen aan de leiding te komen, vandaag was het de beurt aan Dender. Geen van beide ploegen slaagde erin. Straks mag Union proberen om gedeeld eerste te worden.

Ultieme tackle van Ordoñez redt Brugse zege

Twee keer blauw-zwart in het Dender Football Complex, en ook twee ongewijzigde teams. Dender en Club Brugge hielden het rustig in de eerste paar minuten, maar toen ging het plots hard.



Verrips verkeek zich op een hoge voorzet, waardoor Nilsson zomaar raak kon koppen. Het Brugse feestje ging enkele minuten later gewoon voort. De bezoekers mochten lang breien en Tzolis vond met een precieze krul de benedenhoek. Game over, zou je denken. Dender kreeg ook tijdens een korte opflakkering weinig klaar en Club Brugge controleerde simpel. Of wiegde de kampioen zichzelf in slaap? Rodes liep vlak voor de rust ongedekt in en gaf Dender hoop met de onverwachte 1-2. In een tweede helft met amper doelgevaar zou het nog heet worden onder de Brugse voeten. Skov Olsen zorgde met een knal net over de winkelhaak voor een zeldzaam hoogtepunt. Het was opvallend hoe weinig vaart Club kon maken.



En zo bleef Dender terecht geloven in een gelijkspel. De Cuyper gooide zijn achterwerk in de strijd om Soladio af te stoppen. Diezelfde Soladio kwam diep in de extra tijd nog veel dichter bij de 2-2. Na slecht koppen van Romero dacht hij de bal rustig in doel te duwen, maar Ordoñez pakte nog uit met een geweldige tackle.



Club Brugge maakt door deze onnodig nipte zege een reuzensprong in het klassement. Dender slikt zijn eerste nederlaag en blijft voorlopig plakken op de derde plek.

Soladio baalt na de de nodige tussenkomst van Ordoñez.

Pupe: "Had het gevoel dat we beter waren"

Joedrick Pupe leverde zijn vierde assist van het seizoen af, maar voor het eerst kon zijn Dender niet winnen. "Ik denk dat we op basis van de wedstrijd wel iets meer verdienden, maar het is nog altijd Club Brugge. Dit was dus wel ingecalculeerd."



"We kwamen te snel 0-2 achter door niet scherp genoeg te zijn. Daarna namen we de wedstrijd nog in handen. De aansluitingstreffer kwam op een ideaal moment. Ik had het gevoel dat we beter waren en dat we nog en goaltje konden prikken. Bijna kwam dat er nog op het laatste."



Pupe is een geboren Bruggeling. "Ik heb mijn opleiding gehad bij Club Brugge. Het was de eerste keer dat ik tegen hen speelde, en dat was wel leuk."