Skiffeurs Aaron Andries en Mazarine Guilbert veroveren beiden brons bij beloften op WK roeien

De toekomst is verzekerd in het roeien. Net na de Olympische Spelen stond het WK roeien al op het programma in het Canadese Sint Catharines. En daar zorgden Aaron Andries en Mazarine Guilbert vrijdagavond laat nog beiden voor een bronzen medaille.

Aaron Andries (bij de mannen) en Mazarine Guilbert (bij de vrouwen) hebben vrijdagavond het brons veroverd in de skiff voor beloften op het WK roeien in het Canadese Sint Catharines.

Andries moest met zijn tijd van 6'45"05 na 2.000 meter alleen de Duitse winnaar Timo Strache (6'42"08) en de Zweedse runner-up Erik Kallström (6'44"46) voor zich dulden.

Guilbert diende in haar wedstrijd na 700 meter genoegen te nemen met de derde stek. De Duitse Alexandra Foester was ongenaakbaar en won in 7'13"69. De Zwitserse Aurelia-Maxima Janzen (7'16"47) kaapte voor Guilbert (7'18"62) het zilver weg.

Marlon Colpaert eindigde als vierde in zijn halve finale bij de senioren in de skiff voor lichtgewichten. Hij zal zondag deelnemen aan de B-finale (plaatsen 7 tot 12). Junior Lukas Depla, de vierde Belgische roeier in Canada die woensdag vierde werd in zijn kwalificatiereeks en donderdag zijn herkansing won, komt zaterdag in actie in de halve finales.

Op dit WK roeien, vlak na de Olympische Spelen in Parijs, staan bij de senioren de niet-olympische lichtgewichtdisciplines op het programma. Ook de beloften (U23) en junioren komen in actie.