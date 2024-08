Met dit klassement trekken we naar de laatste etappe voor de rustdag: Primoz Roglic op 3'49"

Nog één zware etappe zondag en dan kunnen we de eerste conclusies trekken in deze Vuelta. Ben O'Connor begint morgen als leider aan de 9e rit, maar zijn riante voorsprong is een beetje geslonken. Primoz Roglic maakte vandaag net geen minuut goed. Lennert Van Eetvelt draait nog altijd keurig mee als 6e, onder meer Joao Almeida kreeg een stevige tik.