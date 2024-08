Primoz Roglic laat zijn tanden zien en begint met 2e ritwinst aan inhaaljacht, eerste barsten bij Ben O'Connor

za 24 augustus 2024 17:29

Vuelta a España Etappe 8 Semi Bergetappe 158.7 km 13:49 Úbeda - 17:30 Cazorla Primož Roglic einde 0 20 40 60 80 100 120 140 158.7

Primoz Roglic heeft leider Ben O'Connor een eerste keer met succes aangevallen. De Sloveen snelde op een nieuw Spaans arendsnest naar zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Roglic klopte Enric Mas en Mikel Landa na een spectaculaire slotklim. Lennert Van Eetvelt, even opgehouden bij een val, werd 9e. De rode trui liet 2 gezichten zien en eindigde op 46 seconden. Met de bonificaties erbij maakt Roglic 56 seconden goed.

De 8e rit van de Vuelta in een notendop winnaar van de dag Spektakel op de steile slotklim, met Primoz Roglic in de hoofdrol. Keer op keer versnelde hij tot de rode trui dan toch kraakte. Enkel Enric Mas kon de Sloveen volgen in zijn inhaaljacht op de overgebleven vluchters. In de sprint om de ritzege stond uiteraard geen maat op Roglic, zijn tweede ritzege en een serieuze hap van zijn achterstand in het klassement. verliezer van de dag Leider Ben O'Connor die van zijn pluimen verliest na eerst ostentatief naast Roglic te komen rijden, titelverdediger Sepp Kuss die meer dan een minuut prijs moet geven of UAE-kopman Joao Almeida die er volledig doorzakt met covid. Aan kandidaten voor de verliezer van de dag geen gebrek. opvallend Een val aan de voet van de slotklim zowaar zorgde voor nog wat extra suspense in wat een hele finale lang een kat-en-muisspel was tussen de favorieten en de vluchters. Zo begonnen heel wat favorieten, onder wie Lennert Van Eetvelt, met achterstand aan de steile pukkel. morgen Een joekel van een rit sluit de eerste week af. Richting Granada liggen liefst 4.425 hoogtemeters op het parcours. Vooral de dubbele beklimming van de steile Alto de Hazallanas boezemt angst in, ook al is het vanaf de tweede top nog 23 kilometer dalen tot de finish. Het klassement zal helemaal door elkaar geschud worden, met Primoz Roglic andermaal als winnaar?

Verbeten strijd om vroege vlucht met 8 winnaars

Een vliegende start van andermaal een hete dag in Andalusië. Het regende aanvallen uit de nochtans zonovergoten Spaanse hemel. Groepje na groepje probeerde voorop te raken in wat wel eens een kans voor de aanvallers zou kunnen worden. Wout van Aert roerde zich, maar zonder succes. Dat was wel weggelegd voor een achttal, met onder meer ervaren rot Ion Izagirre en allrounder Oier Lazkano. De ploeg van de leider gaf zijn akkoord en daardoor leek de juiste aanval voor de ritzege vertrokken.



Tot Israel-Premier Tech zich toch plots geroepen voelde om er serieus werk van te maken in de achtervolging. Voor wie of wat zal een raadsel blijven, want een hoofdrol zou geen van hun renners vertolken in de finale. Voor die finale goed en wel losbarstte, kwam Van Aert nog ten val in een verraderlijke afdaling. Al bij al zonder te veel erg, getuige het vervolg van zijn rit.

Chaos en spektakel op de slotklim met Roglic als grote winnaar

Het dubbeltje voor de ritzege leek dan toch de kant van de vluchters op te vallen aan de voet van de onregelmatige, maar steile slotpukkel. Harold Tejada was de laatst overgebleven aanvaller die het probeerde met een fikse aanzet. Dat deed Primoz Roglic vanuit het peloton dunnetjes over. Een massale val bij het opdraaien zorgde voor nog meer chaos in de diepe finale, onder meer Lennert Van Eetvelt werd opgehouden.



Leider Ben O'Connor was wel prima mee met de eerste aanval van Roglic en wilde zijn rode trui even tonen door over te nemen. Al had hij dat achteraf gezien misschien beter niet gedaan.



Het rood werkte als een lap op een stier genaamd Primoz Roglic. Hij bleef het proberen en zijn derde aanval was dan toch de goede. Enkel Enric Mas had nog een antwoord in petto, O'Connor parkeerde. Onder de rode vod werd Tejada ingerekend en zo mocht de topfavoriet toch sprinten om de ritzege. Mas was daarin geen partij voor Roglic, die de puntjes weer op de i zette met zijn tweede ritzege. Mikel Landa eindigde derde op 14 seconden.



Verliezers van de dag waren naast O'Connor, die meteen bijna een minuut van zijn riante voorsprong moest prijsgeven, ook titelverdediger Sepp Kuss en Joao Almeida.



De Amerikaan verloor meer dan een minuut, de Portugees zelfs liefst 4 minuten. De met covid besmette Almeida zakte er helemaal door, een streep door een favoriet voor het podium.

Roglic: "Ik voel de inspanningen" - O'Connor: "Meer tijd verloren dan ik wilde"

"Het was lastig vandaag, maar er lag een kans op het einde", vertelde Primoz Roglic over hoe hij weer heeft toegeslagen in Spanje. "Ik ben er vol voor gegaan, maar het was zwaar en heet. Gelukkig had ik goeie benen." Roglic loopt een minuutje in. "Ja, maar dat is het verhaal van vandaag. Morgen kan ik ook gewoon tijd verliezen, hoor. Zo gaat het nu eenmaal." Zondag wacht een halve koninginnenrit. "Ik doe mijn best, maar we gaan elke dag voluit en ik moet afwachten hoe mijn lichaam reageert op al die inspanningen. Ik voel mijn rugblessure nog." "Ik ben toch een beetje ontgoocheld", bekende Ben O'Connor. "Ik voelde me niet superfris meer op het einde." "Ik verlies meer tijd dan ik gewild had. Het was zeker niet mijn beste dag. Niet in vergelijking met de concurrenten, niet in vergelijking met gisteren." "Hopelijk wordt het morgen een ander verhaal. Dat is ook een andere rit met een ander type beklimmingen. Ik houd wel van die cols in de Sierra Nevada."

Uitslag Rit 8 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Primož Roglic 3:38:34 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 2 Enric Mas +0 Movistar Team MOV 3 Mikel Landa +14 Soudal - Quick-Step SOQ 4 Antonio Tiberi +17 Bahrain Victorious TBV 5 Mattias Skjelmose +21 Lidl - Trek LTK 6 Carlos Rodríguez +21 INEOS Grenadiers IGD 7 Harold Tejada +24 Astana - Qazaqstan Team AST 8 Eddie Dunbar +26 Team Jayco - AlUla JAY 9 Lennert Van Eetvelt +29 Lotto - Dstny LTD 10 Jack Haig +29 Bahrain Victorious TBV meer tonen naam resultaat ploeg 1 Ben O'Connor 31:23:27 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 2 Primož Roglic +3:49 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 3 Enric Mas +4:31 Movistar Team MOV 4 Antonio Tiberi +5:00 Bahrain Victorious TBV 5 Mikel Landa +5:13 Soudal - Quick-Step SOQ 6 Lennert Van Eetvelt +5:15 Lotto - Dstny LTD 7 Cristián Rodríguez +5:19 Arkéa - B&B Hotels ARK 8 Mattias Skjelmose +5:24 Lidl - Trek LTK 9 Florian Lipowitz +5:25 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 10 Felix Gall +5:26 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT meer tonen