"Napoli en Chelsea hebben akkoord over Romelu Lukaku": hereniging met Conte lonkt voor Belgische spits

Is het einde van zijn transfersoap nabij? Italiaanse media zijn het eens: Romelu Luaku is op weg naar Napoli voor een permanente deal. In de schaduw van de Vesuvius wordt hij herenigd met zijn voormalige coach Antonio Conte, die een belangrijke rol speelde in de deal. Een contract voor drie jaar ligt klaar.

Romelu Lukaku - Napoli: here we go?

Het was al langer een publiek geheim dat onze nationale nummer negen zijn oog al had laten vallen op Napoli, waar zijn voormalige trainer van bij Inter, Antonio Conte, aan het roer staat.



En na twee jaar zal het duo elkaar weer in de armen vallen, aldus verschillende Italiaanse media.

"De Azzurri hebben een akkoord bereikt met Chelsea: de Belg komt op permanente basis naar Napoli", opent La Gazzetta dello Sport zijn bericht over de transfer van onze landgenoot.

Lukaku zelf had al langer een persoonlijk akkoord met de club, zo zou hij een driejarig contract ter waarde van ruim 6 miljoen per seizoen onderhandeld hebben.



Alleen: de uitgaande transfer van de huidige spits van Napoli, Osimhen Victor, laat op zich wachten. Chelsea en PSG - dat Gonçalo Ramos verloor met een blessure - zitten in poleposition, maar een officieel bod kwam er nog niet.



Toch wil Napoli niet langer bij de pakken blijven zitten. Integendeel, het verhoogde het bod op Lukaku tot 30 miljoen euro plus 30% op de toekomstige doorverkoop van de Belg.



En die nieuwe deal lijkt de Engelsen nu helemaal overtuigd te hebben. De vraag lijkt niet langer óf, maar wel wánneer de transfer van Lukaku naar Napoli bekend zal worden gemaakt.