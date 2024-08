Lukaku wacht, Vermeeren speurt en Bakayoko pokert : welke Rode Duivels versieren de komende week nog een transfer?

vr 23 augustus 2024 06:39

Op vrijdag 30 augustus loopt in de grootste voetballanden de zomertransferdeadline af.

Tik tak, tik tak. Wie nog op een transfer droomt, hoort de klok steeds luider tikken. Over exact een week sluiten de meeste buitenlandse transfermarkten. Welke Belgische (belofte-)internationals veranderen de komende week mogelijk nog van club? Een overzicht.

Romelu Lukaku: alles op Napoli

Waar is Romelu Lukaku? Na zijn teleurstellende EK verdween de Belgische recordschutter volledig in de anonimiteit. Toch was de spits een veelbesproken onderwerp in de internationale transfercarrousel. Vooral omdat zijn stampvolle moederclub Chelsea snel duidelijk maakte dat er ook het komende seizoen geen plaats was voor onze landgenoot. Uiteraard kwam er interesse vanuit Saudi-Arabië, maar daar bedankte onze landgenoot voor. Alles wijst erop dat onze landgenoot na een jaartje Rome opnieuw in Italië blijft. Het Napoli van Antonio Conte, die uitstekend samenwerkte met Lukaku bij Inter, is al weken dé topkandidaat om Big Rom binnen te halen. Alleen verliepen de onderhandelingen de voorbije weken langzaam. Chelsea wil Lukaku absoluut definitief verkopen, daarnaast zoekt Napoli - niet de makkelijkste onderhandelaar - eerst nog een oplossing voor zijn kampioenenmaker Victor Osimhen. Gisteren zaten alle partijen nog maar eens om de tafel - de verwachting is dat er de komende dagen een doorbraak volgt. In afwachting traint Lukaku, die al een persoonlijk akkoord met Napoli heeft voor 3 jaar, individueel met de andere outcasts bij Chelsea.

Arthur Vermeeren: verhuur aan Valencia of toch Leipzig?

Een half leerseizoen was nuttig, maar ook voldoende. Arthur Vermeeren verzamelde in zijn eerste maanden bij Atletico Madrid amper 160 speelminuten. Door de komst van Conor Gallagher is het uitzicht op meer kansen allerminst beter geworden voor de Rode Duivel. En dus beseffen alle partijen dat een uitleenbeurt zich opdringt voor de 19-jarige middenvelder. Onder meer Bayer Leverkusen, Marseille en RB Leipzig zijn kandidaat, maar Valencia zou momenteel naar verluidt de beste kaarten in handen hebben.

Johan Bakayoko: wachten op een topclub

Elke mercato valt zijn naam bij een handvol Europese topclubs. Maar ondanks heel wat verleidelijke aanbiedingen flitst Johan Bakayoko voorlopig nog steeds bij de Nederlandse kampioen PSV. Een week voor het sluiten van de transferzomer lijkt er niks concreets te bewegen rond de Rode Duivel, maar het verleden leert dat dat snel kan veranderen in de hectische slotdagen.

Wat vaststaat: Bakayoko zal Eindhoven niet voor eender welke ploeg verlaten. In interviews liet de zelfbewuste winger verstaan dat hij alleen een stap wil maken als zijn toekomstige club in de Champions League actief is en om de prijzen speelt. Zo niet, blijft hij met plezier nog even knallen bij PSV.

Ameen Al-Dakhil: op weg naar Duitse revelatie?

Na zijn verrassende selectie voor de Rode Duivels is het relatief stil geworden rond Ameen Al-Dakhil. De verdediger kwam al maanden niet meer in actie bij Burnley door een spierblessure.

Maakt de 4-voudig international straks zijn rentree in een ander shirt? 't Is goed mogelijk. Volgens goed geïnformeerde Duitse bronnen zijn er concrete gesprekken aan de gang met Stuttgart - vorig jaar verrassend tweede in de Bundesliga.

Cyril Ngonge: interesse uit Rome

Verwelkomt hij straks Lukaku? Of trekt hij juist naar de ex-club van zijn landgenoot? In Italië twijfelen ze of de toekomst van Cyril Ngonge op korte termijn nog bij Napoli ligt. Volgens de Italiaanse kranten tonen AS Roma en Lazio interesse.