Transfers buitenland: PSV haalt transfervrije ex-Bruggeling Ivan Perisic (35) binnen

Mats Hummels naar Roma

Op zijn 35e trekt Mats Hummels een eerste keer de Duitse grens over. Na een topcarrière bij Borussia Dortmund en Bayern München vindt hij onderdak in de Italiaanse hoofdstad.



Roma hoeft geen transfersom te betalen voor de ervaren verdediger. Hummels was einde contract in Dortmund.



Eerder haalde Roma ook Alexis Saelemaekers in huis. Hij komt voor een jaar over van Milan.