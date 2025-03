Jasmien Mathys vervangt geblesseerde Laura De Neve bij Red Flames voor topper tegen Engeland

Voor de dubbele confrontatie met Engeland in de Nations League zal Jasmien Mathys de geblesseerde Laura De Neve vervangen bij de Red Flames.

Zoek niet naar Laura De Neve bij de Red Flames in de komende 2 wedstrijden tegen Engeland in de Nations League. Zij moet verstek laten gaan omwille van een blessure. Jasmien Mathys van KAA Gent Ladies zal haar vervangen.

Voor de Red Flames zijn het 2 belangrijke wedstrijden met het oog op het behoud in de hoogste divisie van de Nations League. Uit 2 wedstrijden staat de puntenteller van de Flames nog op 0.

In en tegen wereldkampioen Spanje lieten de Flames in het slot nog de overwinning door hun vingers glippen (3-2). Een week later verloren ze ondanks een sterke prestatie thuis tegen Portugal (0-1).

Bondscoach Elisabet Gunnarsdottir moet haar selectie dus noodgedwongen wijzigen. Stunt ze in haar 3e wedstrijd met de Flames door Europees kampioen Engeland te kloppen en haar eerste punten te pakken in deze campagne?