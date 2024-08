"Amper water en groenten", dé remedie van John Heymans voor post-olympische dip: "Niet gestopt met feesten"

vr 23 augustus 2024 15:28

Geen woorden, maar daden? Of in het geval van John Heymans gewoon allebei. Niet alleen met zijn olympische finale op de 5.000 meter, maar ook met zijn goudeerlijke interviews veroverde de atleet alle Belgische harten in Parijs. Hoe stelt hij het 2 weken na de slotceremonie? "Het is genieten en nog eens genieten."

"Hey mom, I made it." John Heymans met de gebalde armspieren voor de start van de olympische 5.000m-finale. Het is een van dé beelden van de Olympische Spelen in Parijs. En niet alleen met zijn prestaties - "Dude, ik ben 11e van de wereld" - ook met zijn puntgave babbel maakte de spraakwaterval indruk. De mondspieren even goed getraind als de kuitspieren.

Had je voor de Spelen nog nooit van John Heymans gehoord? Geen schande. Maar na de Spelen? Onmogelijk. "En dat komt vooral door de interviews", geeft de 26-jarige Meisenaar zelf toe. "De week na de Olympische Spelen was "crazy". Mensen vroegen me op straat voortdurend om selfies." "Ik heb met mijn vrienden een fietstocht in Nederland gedaan en zelfs daar hebben vier mensen me aangesproken." Ook zijn Instagram-pagina, gevuld met hilarische posts, ontplofte. "Ik ben zelfs nog niet begonnen met te antwoorden op alle berichten. Daar is nog veel werk aan de winkel."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Veel tijd heeft Heymans nog niet gehad om alle fans te beantwoorden, want stilzitten kent hij niet. Al in Parijs ruilde hij zijn loopbenen voor zijn feestbenen. "Ik zou willen vertellen dat het het beste feestje van mijn leven was, maar dat was het niet om eerlijk te zijn", lacht hij twee weken later aan de telefoon. "Het was een chill feestje in een nachtclub in Parijs. Supertof, zonder uitzonderlijk te zijn." Hoe de feestnacht eindigde? Met een dutje van twee uur in de lege eetzaal van het olympisch dorp. Maar oefening baart kunst, want Heymans is blijven feesten na de Spelen. "En ik ben nog niet gestopt. Om zo weinig mogelijk last te hebben van de post-olympische depressie, is mijn remedie om voortdurend bezig te zijn." "Ik heb na de Spelen voortdurend vrienden gezien, ben uitgegaan ... Het is genieten en nog eens genieten." Even geen modelprof dus. "Ik heb amper water gedronken en amper groenten gegeten. Nu moet je me echt niet laten lopen, want ik denk niet dat ik het 10 kilometer volhoud."

2025 al volledig gepland

Gisteren pas heeft John Heymans voor het eerst sinds de Spelen nog eens wat fragmenten van zijn halve finale en finale bekeken, in het kader van een reportage. "Toen had ik wel wat traantjes in mijn ogen van puur geluk", geeft hij toe. "Ik had er sinds de Spelen niet meer naar gekeken." "Ik moest iets anders doen. Ik kan niet in het verleden blijven hangen, ik moet ook denken aan de toekomst." En die sportieve toekomst breekt binnenkort aan. "Ik heb nog niet beslist wanneer ik exact stop met feesten, maar het zal wel maar een paar dagen meer duren."

Toen ik mijn olympische halve finale opnieuw bekeek, had ik wel wat traantjes in mijn ogen van puur geluk. John Heymans