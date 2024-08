"Ik was in de war door de schaduwen": Wout van Aert doet verhaal van zijn (te) snelle jump

De vloek na de finish was veelzeggend. Wout van Aert kwam enkele millimeters tekort voor zijn tweede ritzege in de Vuelta. Onze landgenoot jumpte wel na zijn sprint, maar deed dat schijnbaar te vroeg. In zijn interview achteraf deelde de groene trui de bijzondere reden achter die verkeerde timing. "Dit is een dure fout", schudde hij ook het hoofd.

Na een lange machtsprint in de biljartvlakke vijfde rit van de Vuelta zag onze landgenoot de verrassende Pavel Bittner nog net zijn fiets voorbij die van hem gooien. "Ik deed nochtans wat ik in mijn hoofd had: vanuit het wiel van Kaden (Groves, red.) een vroege versnelling plaatsen", legt Van Aert uit. "Ik had wel wat meer tegenwind verwacht, maar het werd uiteindelijk een zeer snelle sprint."

Op enkele tientallen meters van het einde was het niet Groves, maar Bittner die onze landgenoot toch nog onder druk kwam zetten.





"Inderdaad, ik voelde al snel iemand naast mij komen. Aan de streep deed ik mijn jump dan net iets te vroeg, jammer genoeg. Ik was in de war door enkele schaduwen - waardoor ik dacht dat ik al aan de meet was", legt hij uit.

"Maar goed, in het heetst van de strijd is zo'n fout snel gemaakt. Al is het natuurlijk wel een dure vergissing."



Gentleman Van Aert was er na de streep wel als de kippen bij om zijn 21-jarige concurrent te feliciteren. "Natuurlijk, het was ook een mooie strijd. Hij deed het echt zeer goed."



Een geluk bij een ongeluk: Van Aert hield Groves wel achter zich en blijft zo in het groen.

"Het zal inderdaad tussen ons gaan voor de puntentrui. Wij zijn de enige twee die meedingen in de tussensprints ... Ik had met een eerste plaats wel een mooie bonus kunnen pakken vandaag. Ook dat is dan weer jammer", sloot hij af.