Pech blijft duren: Dylan van Baarle houdt gebroken heup over aan val in Vuelta

Dylan van Baarle heeft zijn heup gebroken bij zijn val in de tweede rit in de Ronde van Spanje. Een nieuwe portie pech voor de Nederlander die ook al de Tour had gemist met een gebroken sleutelbeen.

Dylan van Baarle kwam 90 kilometer voor de finish van de 2e etappe ten val. De 32-jarige Nederlander kroop wel weer op het zadel, maar op 50 kilometer voor de aankomst stapte hij uit de koers.

"Een grote domper voor Van Baarle, die weer in actie kwam na een lange revalidatieperiode na zijn val in het Critérium du Dauphiné begin juni. De Nederlander bleek achteraf een breuk in zijn heup te hebben opgelopen", bevestigde zijn team Visma-Lease a Bike.

De opgave van Van Baarle is een flinke streep door de rekening van Visma-Lease a Bike, dat de laatste jaren al vaak werd geteisterd door valpartijen in de begindagen van grote rondes.

2024 wordt zo een absoluut pechseizoen voor Van Baarle, die eerder dit jaar ook al de Ronde van Frankrijk moest missen door een sleutelbeenbreuk die hij had opgelopen in het Criterium du Dauphiné. Tijdens het klassieke voorjaar kon Van Baarle dan weer niet uitblinken door een aanslepende ziekte.

Van Baarle, ex-winnaar van Parijs-Roubaix, Dwars door Vlaanderen en de Omloop Het Nieuwsblad, was in deze Vuelta een belangrijke pion in de ploeg rond Wout van Aert en uittredend winnaar Sepp Kuss.