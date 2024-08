Met een Belg op het hoogste schavotje? Jarno Widar is topfavoriet voor 60e Ronde van de Toekomst

zo 18 augustus 2024 08:17

Er is meer dan de Ronde van Spanje. Zondag, daags na de openingstijdrit van de Vuelta, wordt ook het startschot gegeven van de Ronde van de Toekomst. In de jubileumeditie van de Tour de l'Avenir draagt een Belg de stempel van topfavoriet.

"100% montagne", zo introduceerde de organisatie enkele maanden geleden het parcours van de 60e editie van de Tour de l'Avenir. Je hoeft heus geen talenknobbel te zijn om te beseffen wat de beste U23-renners van zondag 18 tot en met zaterdag 24 augustus te wachten staat. Aftrappen doen we met een proloog van 7 kilometer in Sarrebourg. Daarna doorkruisen de jonge renners de ene bergketen na de andere. De Vogezen, de Jura, de Savoie en de Italiaanse Alpen: aan cols dus geen gebrek. Vrijdag wacht een bergetappe die gerust in de Tour de France zou kunnen figureren met een passage over de Col de l'Iseran, de reus op 2.770 meter. De laatste etappe heeft alles in huis om een spetterende climax uit te lokken. De apotheose volgt op de top van de Colle delle Finestre (2.296 meter). De laatste 8 kilometer gaan over onverharde wegen.



Na 7 dagen, 700 kilometer en 12.000 hoogtemeters kennen we de opvolger van Isaac Del Toro.

ronde van de toekomst winnaar leider 18/08 rit 1 Sarrebourg - Sarrebourg (ITT) 7,1 km 19/08 rit 2 Sarrebourg - Ronchamp-Champagney 184,5 km 20/08 rit 3 Mouchard - Plateau d'Hauteville 170,2 km 21/08 rit 4 Peisey-Vallandry - La Rosière 70,7 km 22/08 rit 5 La Rosière - Les Karellis 142,6 km 23/08 rit 6 Les Karellis - Condoue 119,3 km 24/08 rit 7 Bobbio Pelice - Colle delle Finestre 125,9 km

Wie zijn de favorieten?

Van chauvinisme is geen sprake, want in binnen- en zeker in buitenland wordt Jarno Widar (18) als topfavoriet naar voren geschoven. Het goudhaantje van Lotto-Dstny won de voorbije maanden de ene prestigieuze rittenkoers na de andere: de Alpes Isère Tour, de Giro Next Gen en de Giro Valle d'Aosta. De Belgische berggeit wordt tijdens de zevendaagse gesteund door Emiel Verstrynge, Robin Orins, Gauthier Sevranckx, Aaron Dockx en Tim Rex. Treedt hij in de voetsporen van Cian Uijtdebroeks, eindwinnaar in 2022?

Widar rijdt nog in het opleidingsteam van Lotto-Dstny en zal, zoals altijd in de Ronde van de Toekomst, moeten opboksen tegen leeftijdsgenoten die wel al lichtjes geproefd hebben van het profbestaan. Dan denken we aan AJ August (VS, Ineos Grenadiers), Joseph Blackmore (GBr, Israel-Premier Tech) en Antonio Morgado (Por, UAE). De Ineos-bazen zullen ook extra aandachtig zijn voor de prestaties van Artem Schmidt (VS) en Peter Oxenberg (Den), die volgend jaar prof worden bij de Britse ploeg.

Joe Blackmore (r.) imponeerde dit voorjaar in de Brabantse Pijl met een 4e plaats.

Die vlieger gaat ook op voor Visma-Lease a Bike. Volgend jaar voegen Matthew Brennan (GBr), Tijmen Graat (Ned) en Menno Huising (Ned) zich bij de grote jongens. Spanje kan op meerdere paarden wedden dankzij Pau Marti (3e in de Giro Next Gen) en Pablo Torres (2e in de Giro Next Gen, 5e in de Giro Valle d'Aosta). Gebruiken we de jongste Baby Giro als referentiepunt, dan houden we uit die top 10 ook rekening met nummer 4 Mathys Rondel (Fra), nummer 5 Pavel Novak (Tsj) en nummer 6 Léo Bisiaux (Fra).