Jago Geerts staat 5 maanden later voor MXGP-debuut in Nederland: "Ik ben er klaar voor"

do 15 augustus 2024 14:51

De échte comeback van Jago Geerts komt er dan toch komend weekend in Nederland. Dat meldde de Belgische MXGP-motorcrosser, die vandaag op de Keiheuvel in Balen ritme opdeed in het BK.

Na vier vicewereldtitels in de MX2 zou 2024 het eerste jaar worden van Jago Geerts in de koningsklasse van de MXGP. Maar in de kwalificaties van de allereerste GP in Argentinië begin maart ging het meteen flink mis.



De 24-jarige Belg brak er zijn linkerelleboog en -sleutelbeen. Hij moest onder het mes en mikte eerst op eind juli en Lommel om zijn rentree maken. Maar hij voelde daar na de kwalificaties dat het te vroeg was en liet daags nadien de Grote Prijs van Vlaanderen schieten.



Drie weken later is hij wel fit genoeg voor zijn debuut bij de zwaarste MX-klasse. "Ik ben er zeker klaar voor", klonk het daags voor het BK in Balen. "Ik heb de laatste weken nog goed kunnen trainen. Alles is in orde. Ik voel me goed."

Alles gaat nu weer goed. De kracht in mijn arm is helemaal terug. Jago Geerts

Als hij Balen goed doorkomt, volgt zondag de race in Arnhem. En kan hij een punt zetten achter een revalidatie van 5 maanden.



"Het was een redelijk moeilijke revalidatie", kijkt Geerts terug. "Mijn elleboogbreuk was zwaar, ik moest lang en heel veel bij de kinesist trainen en mij laten loswerken."



"Maar alles gaat nu weer goed. De kracht in mijn arm is helemaal terug."



En daarmee kan hij een lastige periode afsluiten. "Het is niet plezant om aan de zijlijn te staan."



Het seizoen 2024 is wel weg, er zijn al 15 van de 20 GP's gereden. "Ik bouw op naar volgend jaar en wil in die laatste wedstrijden meer ervaring in de MXGP-klasse opdoen. Want ik reed nog geen echte wedstrijd dit jaar."



Over zijn ambities in 2025 wil hij nog niet veel kwijt: "Wereldkampioen worden is altijd de ambitie, maar ik denk dat ik eerder moet mikken op de top 5 in mijn eerste echte MXGP-seizoen."

Geen Motorcross der Naties