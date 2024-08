Cian Uijtdebroeks krijgt "vrije rol" in de Vuelta: "Ik ga voor een zo goed mogelijk klassement"

do 15 augustus 2024 19:27

Zijn eerste kennismaking met het Spaanse hooggebergte vorig jaar schreeuwt om bevestiging. Cian Uijtdebroeks (21) staat weer aan de start van de Ronde van Spanje, zij het nu in de uitrusting van Visma-Lease a Bike. Het Belgische klimtalent wil nog beter presteren dan in 2023. "Stap voor stap proberen we dichter te komen bij de top", legt hij uit.

Vorig jaar liet Cian Uijtdebroeks aan het brede wielerpubliek zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. Na enkele overtuigende klimprestaties eindigde hij 8e in zijn eerste grote ronde als prof. "Het zou leuk zijn als ik dat nog eens kan herhalen", lachte - hoe kan het ook anders - Uijtdebroeks tijdens zijn vooruitblik met de Vlaamse media. "Ik zal elke dag knokken voor het hoogst haalbare." Uijtdebroeks zou zich bij Visma-Lease a Bike als klassementsman kunnen wegcijferen voor Sepp Kuss of hij zou verstoppertje kunnen spelen achter de Amerikaanse winnaar van vorig jaar, maar zo zit hij niet in elkaar. "Onze strategie is duidelijk. Mijn eigen rol is een zo goed mogelijk klassement nastreven. Ik heb een vrije rol en ik kan het maximum geven." "Natuurlijk: als we de Vuelta kunnen winnen, dan doen we daar alles voor. Rood zullen we uiteraard verdedigen. Met Sepp, dan wel met mij."

De ploeg en ik willen verbeteren, stap voor stap. En hopelijk doen we over 2 jaar echt mee. We nemen onze tijd. Cian Uijtdebroeks

Uijtdebroeks doet niet vanuit de hoogte, maar wil er in Spanje niet voor spek en bonen bijlopen. "Je ambieert altijd om beter te doen. Dat is logisch als topsporter, maar het hangt ook elk jaar af van het parcours, de deelnemers of pech." "Je moet het systeem als ronderenner goed onder de knie krijgen. Je hebt renners die heel snel op het podium staan, maar dat is zeker niet de enige weg naar de top." "De ploeg en ik willen verbeteren, stap voor stap. En hopelijk doen we over 2 jaar echt mee. We nemen onze tijd." "Gebeurt het dit jaar al, dan is het dat leuk. Is het over 5 jaar, dan is het ook goed. We zetten er geen tijdslimiet op. Stap voor stap proberen we dichter te komen bij de top."

Cian Uijtdebroeks moest ziek uit de Giro stappen.

Reset vanaf nul