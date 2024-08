VRT verwerft mediarechten voor EK vrouwenvoetbal in 2025: "Hopen nog meer Vlamingen te bereiken met topsport"

Sportliefhebbers moeten ook volgende zomer niet op hun honger blijven zitten. De VRT en Sporza hebben de mediarechten verworven om het EK vrouwenvoetbal uit te zenden. Bij onze gekende kanalen zit je goed om alle actie van de Europese toppers te volgen. "Sporza is een trendsetter in het uitzenden en streamen van vrouwensport", deelt hoofdredacteur Thomas Swannet.

Over een jaar wordt het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal in Zwitserland afgetrapt. VRT en Sporza hebben in samenwerking met de European Broadcasting Union, de vereniging van de Europese publieke omroepen, de uitgebreide mediarechten verworven voor televisie, radio en online.

Concreet betekent het dat alle wedstrijden live worden uitgezonden, zowel op lineaire kanalen, onze website als VRT MAX. Zo hoeven fans geen seconde van de actie te missen. Ook zal er een breed aanbod zijn van hoogtepunten en samenvattingen op onze digitale platformen.

"Sporza is een trendsetter in het uitzenden en streamen van vrouwensport. De huidige sportzomer is daar het beste bewijs van, met niet enkel grote aandacht voor vrouwelijke sporters, maar ook vrouwelijke presentatoren, commentatoren en experten in alle sportverslaggeving", reageert Thomas Swannet, hoofdredacteur van Sporza.

"Met de verwerving van de uitzendrechten voor het EK vrouwenvoetbal in 2025 zetten we deze tendens verder en hopen we nog meer Vlamingen te bereiken met topsport van het hoogste niveau."

Het EK vrouwenvoetbal vindt plaats in Zwitserland van 2 tot en met 27 juli 2025.