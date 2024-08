Welke 10 voetballegendes komen in Hall of Fame? Pro League start zoektocht (met amusant filmpje)

Naar aanleiding van de 50e verjaardag van de Pro League lanceert de organisatie een Hall of Fame. Daarvoor gaat het op zoek naar de tien grootste voetbaliconen sinds de oprichting van de belangenvereniging in 1974. De Pro League lanceerde het project met een amusant filmpje.

"Het is de hoogste individuele onderscheiding die een liga aan spelers kan toekennen. En die erkenning komt in de eerste plaats rechtstreeks van onze clubs en de fans", stelt Lorin Parys, CEO van de Pro League.



De 29 huidige profclubs mogen elk minstens één kandidaat naar voren schuiven om toe te treden tot de Hall of Fame. Clubs die een of meer landstitels hebben veroverd in de laatste vijftig jaar, mogen extra spelers aan de shortlist toevoegen. Die voorselectie gebeurt de komende twee weken.



"De Pro League Hall of Fame is daardoor een vrij uniek project in het internationaal voetballandschap. We vertellen onze vijftigjarige geschiedenis aan de hand van vijftig voetballegendes. Wie de hoofdrolspelers zijn, welke hoofdstukken beschreven worden en welke klemtonen we leggen, dat beslissen onze clubs en hun fans helemaal zelf."