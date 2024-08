"Ontgoocheld" Union wél tevreden over mentaliteit: "We hebben de basis van de voorbije 3 seizoenen gezien"

Union heeft geen ticket voor de Champions League kunnen bemachtigen. Een ontgoocheling, geeft coach Sébastien Pocognoli toe, al was hij wel tevreden over de mentaliteit van zijn spelers. "Dat geeft toch een ander gevoel."

Een miraculeuze comeback tegen Slavia Praag heeft er eigenlijk nooit in gezeten voor Union, dat te slordig speelde.

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld", vertelde coach Sébastien Pocognoli. "Maar je hebt verschillende manieren om te winnen en te verliezen. De attitude vind ik een van de belangrijkste zaken."

"Ik heb een reactie gezien na de nederlaag tegen Westerlo, waarin de mentaliteit slecht was. Vandaag was het iets beter. En dat geeft toch een ander gevoel. Al blijven het gemengde gevoelens, want het was toch de bedoeling om door te stoten."

"We moeten terug naar de basis. Union staat bekend voor zijn mentaliteit, ook in de moeilijke momenten. Augustus is altijd een uitdaging tijdens de zomermercato, dat was nu ook weer te verwachten."