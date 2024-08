Na de tranen in Tokio kwam mentale klik: Nafi Thiam deelt haar weg naar rust en roem - "Het is tóch nooit genoeg"

Zo uitgeblust ze in Tokio verscheen, zo opgewekt zit Nafi Thiam te blinken na alweer een olympisch triomf. De Belgische zevenkampster nam na haar zevenkamp de tijd om open te praten met Elodie Ouédraogo. Over de druk van de buitenwereld, het mentale proces na de coronaspelen én haar GOAT. "Mijn mama is altijd mijn grootste steun geweest", deelt ze.

Met fonkelende oogjes ontmoet Nafi Thiam onze reporter Elodie Ouédraogo. Haar derde gouden plak op een rij in de zevenkamp bezorgde haar al een slapeloze nacht.

"Maar ook voor de competitie slaap ik niet", verzekert ze met een lach. Trots en een toets ongeloof heeft Thiam wel in overvloed na haar stukje Belgische sportgeschiedenis.

Maakte de nood om nóg maar eens te bevestigen deze Spelen extra zwaar? "Goud winnen is nooit eenvoudig, maar in Tokio was het moeilijker voor mij", opent ze haar kijk op de zaak.

"Ik ervaarde toen meer druk. Mensen beseffen soms niet hoe dat een atleet mentaal kan beïnvloeden."

"Op dat vlak was Parijs een pak minder lastig. Ik legde mezelf veel druk op om goed te presteren, maar ik wist ook dat ik me geen zorgen hoefde te maken over verwachtingen van de buitenwereld. Want het is toch nooit genoeg. Die ambities kun je gewoonweg niet nastreven."