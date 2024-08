Gouden tranen: Nafi Thiam en Noor Vidts ontvangen hun goud en brons in het Stade de France

Nog geen 24 uur na de ontknoping van de zevenkamp hebben Nafi Thiam en Noor Vidts hun gouden en bronzen medaille ontvangen in het Stade de France. Thiam was zichtbaar geëmotioneerd toen de nationale hymne werd afgespeeld. Eerder deze namiddag werd Thiam al feestelijk ontvangen in het Belgium House in Parijs.

Nafi Thiam kon haar tranen niet tegenhouden, Noor Vidts stond in de interviewzone nog altijd te glimlachen.



"Leuk, hé", vertelde ze over het podium in het Stade de France. "Het is heel speciaal om hier te staan. Fantastisch. Ik heb er niet echt woorden voor."



Heeft Vidts vannacht een beetje geslapen? "Neen, ik heb geen oog dichtgedaan. Het is toch een rollercoaster geweest."

"Je speelt alles af en je bent zoveel mensen dankbaar: mijn coach, mijn ouders, vriend en familie en vroegere trainers. Het is echt heel mooi."